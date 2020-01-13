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Ali Tezel gözaltına alındı
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülen yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre paylaştığı twet'ler sebebiyle evinde gözaltına alınan Tezel, emniyete götürüldü. Gün boyu gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Ali Tezel gözaltına alındı
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel,İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülen yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Tezel, sabah saatlerinde Twitter üzerinden “sebebini bilmiyorum” diyerek gözaltına alındığını duyurdu. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre sebebi, paylaştığı tweet'ler.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yıllarca Sigorta Müfettişliği yapan Tezel, izleyicilerin sosyal güvenlikle ilgili sorularını yanıtladığı televizyon programlarıyla tanınıyor.