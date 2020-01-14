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TSK’daki Gülen yapılanması soruşturmasında 176 gözaltı kararı

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  1. TSK’daki Gülen yapılanması soruşturmasında 176 gözaltı kararı

    İzmir merkezli 49 ilde, TSK’daki Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmada, 176 şüpheli askere yakalama kararı çıkarıldı.

    Anadolu Ajansı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen 97'si aktif görevde 143 üsteğmen ve 11'i aktif görevde 33 teğmen hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

    Şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyonda 115 kişi gözaltına alındı.

    Yakalama kararı verilen askerler arasında 6 F-16 pilotu üsteğmen ile 4 ilçe Jandarma Komutanı da bulunduğu bildirildi.

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