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İstanbul Sultangazi’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangında 1 işçi yanarak hayatını kaybetti. Yangını fark ettikten sonra konteynerde kalan işçileri uyaran Mert Şen adlı işçi, bulunduğu konteynerin penceresinin küçük olmasından dolayı dışarıya çıkamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Bursa’da 700 polisle uyuşturucu operasyonu
Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polislerinin de katıldığı şafak operasyonunda çok sayıda adrese baskın düzenledi.
DHA’nın haberine göre çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Ajans, narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkari’de iki asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde atış talimi sırasında iki askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada olayın dün gerçekleştiği ve iki askerin de yaralandığı belirtildi:
"Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.
“Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
İstanbul Sultangazi’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Sultangazi’de işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangında 1 işçi yanarak hayatını kaybetti.
Olay, Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aytaç Bulvarı üzerine bulunan bir inşaat alanında 02:00 sıralarında meydana geldi.
DHA’nın haberine göre işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Yangını fark ettikten sonra konteynerde kalan işçileri uyaran Mert Şen adlı işçi, bulunduğu konteynerin penceresinin küçük olmasından dolayı dışarıya çıkamadı.
Kısa sürede konteyneri saran alevler arasında kalan Şen, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.