İstanbul Sultangazi’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde atış talimi sırasında iki askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada olayın dün gerçekleştiği ve iki askerin de yaralandığı belirtildi:

"Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.

“Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."