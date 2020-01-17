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Samsun'da plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Türkiye'de bugün yaşananları canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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Arçelik ve Karsan, Türk Metal Sendikası'nın işçileri için aldığı grev kararını KAP'a bildirdi
Arçelik ile Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., KAP'a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) yaptığı açıklamada işçilerinin greve gittiğini duyurdu.
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde karar alınamadığı için Türk Metal Sendikası bütün işyerlerinde greve gitme kararı almıştı.
15 Ocak tarihinde açıklanan grev kararı 130 bin otomotiv ve yan sanayi işçisini ilgilendiriyor.
Bu kararla Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör’ün de aralarında olduğu 186 işyerinde greve gidilecek.
Samsun'da plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması yapılıyor.
Yangının çıkış nedeninin belirlemesi için çalışma başlatıldı.
DHA'nın haberine göre ölen ya da yaralanın olmadığı yangın yüzünden birçok makine ve ham madde kullanılamaz hale geldi.