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Samsun'da plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Türkiye'de bugün yaşananları canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Arçelik ve Karsan, Türk Metal Sendikası'nın işçileri için aldığı grev kararını KAP'a bildirdi

    Arçelik ile Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., KAP'a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) yaptığı açıklamada işçilerinin greve gittiğini duyurdu.

    Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde karar alınamadığı için Türk Metal Sendikası bütün işyerlerinde greve gitme kararı almıştı.

    15 Ocak tarihinde açıklanan grev kararı 130 bin otomotiv ve yan sanayi işçisini ilgilendiriyor.

    Bu kararla Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör’ün de aralarında olduğu 186 işyerinde greve gidilecek.

    Quote Message: Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerlerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Türk Metal Sendikası tarafından Şirketimize bildirilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır. from Arçelik ve Karsan'ın KAP'a yaptığı açıklama
    Arçelik ve Karsan'ın KAP'a yaptığı açıklama
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  2. Samsun'da plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

    Samsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması yapılıyor.

    Yangının çıkış nedeninin belirlemesi için çalışma başlatıldı.

    DHA'nın haberine göre ölen ya da yaralanın olmadığı yangın yüzünden birçok makine ve ham madde kullanılamaz hale geldi.

    Samsun'da yangın
    Copyright: DHA
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