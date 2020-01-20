Ceren Özdemir'in katil zanlısı 2. kez hakim karşısına çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'de, 12 ülke lideri ve beş uluslararası kuruluş başkanını bir araya getiren Libya zirvesi ile ilgili sosyal medyada açıklama yaptı.

Kalın, Twitter'da "Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye’yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı zirvede, tüm katılımcılar 55 maddeden oluşan Libya barış planını imzaladı.

Alınan kararlar arasında, Libya’da dış güçlerin müdahalesinin sonlandırılması ve silah ambargosunun fiilen uygulanması var.