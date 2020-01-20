Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'de, 12 ülke lideri ve beş uluslararası kuruluş başkanını bir araya getiren Libya zirvesi ile ilgili sosyal medyada açıklama yaptı.
Kalın, Twitter'da "Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır.
Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye’yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır.
Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir" diye yazdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı zirvede, tüm katılımcılar 55 maddeden oluşan Libya barış planını imzaladı.
Alınan kararlar arasında, Libya’da dış güçlerin müdahalesinin sonlandırılması
ve silah ambargosunun fiilen uygulanması var.
Canlı anlatım
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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'de, 12 ülke lideri ve beş uluslararası kuruluş başkanını bir araya getiren Libya zirvesi ile ilgili sosyal medyada açıklama yaptı.
Kalın, Twitter'da "Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye’yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir" diye yazdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı zirvede, tüm katılımcılar 55 maddeden oluşan Libya barış planını imzaladı.
Alınan kararlar arasında, Libya’da dış güçlerin müdahalesinin sonlandırılması ve silah ambargosunun fiilen uygulanması var.
Ceren Özdemir'in katil zanlısı 2. kez hakim karşısına çıkıyor
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve iki polis memurunu yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak.
İddianamede Arduç için 'indirimsiz' 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi yer alıyor.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık’ta Ordu'nun Altınordu ilçesindeki evinin önünde bıçaklanmıştı.
20 yaşındaki Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Zanlı Özgür Arduç, bıçaklı saldırı sonucu Özdemir'i öldürdüğünü, polis sorgusunda itiraf etmişti.
35 yaşındaki Arduç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde muayene edilmiş, doktorlar Arduç'a "akıl sağlığı tam" raporu vermişti.
İlk duruşması 23 Aralık'ta görülen Arduç, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuluyor.