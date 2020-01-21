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Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış, Marmara ve iç kesimlerde kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Türkiye'de gün içerisinde meydana gelen gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Gülen yapılanması soruşturmalarında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

    Adana merkezli 5 ilde Fetullah Gülen yapılanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında eski polislerin de olduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    Ankara merkezli 7 ilde ise, Fetullah Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 5'i ihraç 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

  2. Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış, Marmara ve iç kesimlerde kar bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün duyurusuna göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

    Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Marmara Bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

    Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağış bekleniyor.

    Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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    Copyright: Getty Images
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