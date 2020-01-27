Elazığ depreminde can kaybı 39’a yükseldi

Getty Images Copyright: Getty Images

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen depremde 39 kişinin hayatını kaybettiğini, hastaneye başvuran 1607 kişiden 1516'sının taburcu edildiğini açıkladı.

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1516'sı taburcu edilmiştir” dedi.

Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 21 deprem meydana geldiği, toplam artçı deprem sayısının 948 olduğu belirtilerek, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 3 bin 829 personel, 568 araç ve 22 arama kurtarma köpeği bölgede görev yaptığı, toplam 24 bin 402 çadır, 26 bin 501 yatak ve 62 bin 963 battaniye ulaştırıldığı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pazar öğlen itibarıyla hastanelerde tedavi gören hasta sayısının 104'e düştüğünü, bunlardan 13'ünün yoğun bakımda olduğunu söylemişti.

AFAD Elazığ ve Malatya'da 76 binanın yıkıldığını, 645 binanın ağır hasarlı olduğunu, 12 binanın ise acil yıkılacak durumda olduğunu duyurdu.