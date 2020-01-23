Ankara'da 4.5 ve Manisa'da 5.4 şiddetinde iki ayrı deprem yaşandı

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Ankara'da Türkiye saati ile 06.54'te, 4,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin Çankırı fayının güney ucunda yaşandığı açıklandı.

Akyurt ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Depremin yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter hesabından depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Manisa depremi sonrası 212 artçı kaydedildi

Gece saatlerinde de Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelenbe fayında gerçekleşen orta büyüklükteki deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

AFAD, bu sarsıntıyla ilgili yaptığı son açıklamada, deprem sonrası 212 adet artçı kaydedildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "En büyüğü 4,3 olmak üzere, 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir" denildi.