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Ankara'da 4.5 ve Manisa'da 5.4 şiddetinde iki ayrı deprem yaşandı
Batı ve İç Anadolu bölgelerinde hissedilen iki ayrı depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildiriliyor. Türkiye'deki gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Batı ve İç Anadolu bölgelerinde hissedilen iki ayrı depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildiriliyor. Türkiye'deki gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan Ege'de bulunan 16 adayı silahlandırdı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege'de bulunan 16 adanın, anlaşmalara aykırı olarak Yunanistan tarafından silahlandırıldığını söyledi.
Roketsan'ı ziyareti sırasında konuşan Bakan Akar, bu adaların "gayri askeri statüde" olduklarını kaydetti.
Akar, "Yunanistan’dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz" dedi.
İstanbul'da kar beklentisi ile önlemler alındı
İstanbul'da hafif şekilde etkili olabileceği tahmin edilen kar yağışına karşı önlemler alınmış durumda.
Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda, Anadolu Yakası'nda hafif kar yağışı geçişinin görülebileceği belirtiliyor.
Kavacık ilçesi için ise hayatı etkileyebilecek kar yağışı beklenebileceği duyuruluyor.
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve bazı bağlantı yollarında kar küreme araçları hazır bekliyor.
İstanbul'da hava sıcaklığı iki ila sekiz derece arasında seyredecek.
Aynı soğuk hava dalgasının özellikle Karadeniz bölgesinin tamamında etkili olacağı belirtiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'e doğru 200 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar yağışı beklebileceğini duyurdu.
Ankara'da 4.5 ve Manisa'da 5.4 şiddetinde iki ayrı deprem yaşandı
Ankara'da Türkiye saati ile 06.54'te, 4,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin Çankırı fayının güney ucunda yaşandığı açıklandı.
Akyurt ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.
Depremin yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtiliyor.
Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter hesabından depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını duyurdu.
Manisa depremi sonrası 212 artçı kaydedildi
Gece saatlerinde de Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelenbe fayında gerçekleşen orta büyüklükteki deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.
AFAD, bu sarsıntıyla ilgili yaptığı son açıklamada, deprem sonrası 212 adet artçı kaydedildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "En büyüğü 4,3 olmak üzere, 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir" denildi.