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Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 22 kişi hayatını kaybetti, 1030 kişi yaralı
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi, 1030'dan fazla da yaralı var. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) dün akşam 20.55'te meydana gelen depremin ardından 12'si 4 büyüklüğünün üzerinde olmak üzere 274 artçı deprem olduğunu açıkladı. Elazığ ve Malatya'da enkazdan kurtarma çalışmaları sürüyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İçişleri Bakanı Soylu: Malatya'da 4, Elazığ'da 18 kişi hayatını kaybetti
Depremin ardından Elazığ'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
Soylu Malatya'da 4, Elazığ'da 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de enkaz altında olduğunun düşünüldüğünü belirtti.
Soylu depremin yaşandığı 20.55'ten itibaren enkazdan kurtarılanların sayısının 39 olduğunu, tüm çalışmaların AFAD koordinasyonunda yapıldığını söyledi.
Soylu Adıyaman Cezaevi'nin de depremde hasar gördüğünü ve cezaevinin boşaltılabileceğini belirtti.
18 arama kurtarma köpeğinin de destek verdiğini belirtti.
Soylu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca, durumu kritik olan bir yaralının bulunmadığını, ihtiyaç halinde 4 sahra hastanesi kurulacağını belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, ilk çalışmalara göre Elazığ Merkez'de 4, Maden'de 1 olmak üzere 5 binanın yıkıldığını, kanalizasyon ve su dağıtımında bir altyapı sorunu yaşanmadığını açıkladı.
Kurum, hasar tespit çalışmalarında önceliğin enkazların yanındaki binalara verildiğini ve ağır hasar tespit durumunda yıkım işlemlerinin hızlıca başlatılacağını söyledi.
Bakan Kurum Malatya Doğanyol'da da 25 binanın yıkıldığını açıkladı ve bölge sakinlerini hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.
Enkazdan çıkarılan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elazığ'ın Maden ilçesinde yıkılan Mavi Göl Apartmanı'nın enkazından sabah saatlerinde çıkarılan 12 yaşındaki Miraç Dişli'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.
Miraç Dişli, ailesiyle birlikte Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki 4 katlı Mavi Göl Apartmanı'nın enkazı altında kalmıştı.
Sabah 08.10 civarında, önce hamile eşi ve çocuğuyla enkaz altında kalan Meriç Dişli'ye ulaşıldı.
Saat 09.10'daysa 6 aylık hamile Pınar Dişli, yaralı olarak kurtarıldı. 8 dakika sonra ise ekipler, bu kez oğlu Miraç'a ulaştı.
Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ancak Miraç kurtarılamadı.
Aynı binanın enkazı altında kalanlardan Rabia Göğdemir depremin hemen ardından yaralı kurtarılmış, saat 00.30 sıralarında ise Maviye Buğdaylı'nın cesedine ulaşılmıştı.
Ekiplerin, enkaz altına kalanlara ulaşma çalışmaları sürüyor.
Cep telefonuyla yerini bildiren kişi 13 saat sonra kurtarıldı
AFAD koordinatörlüğünde arama çalışmalarının sürdüğü Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi’ndeki Kalay Apartmanı'nda enkaz altında kalan Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra kurtarıldı.
5 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altında olduğunu söyledi.
Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgiler ışığında, AFAD çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.
Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.
AFAD: Hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi, 3 enkazda kurtarma çalışmaları sürüyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) sabah 10.00 civarında yapılan son açıklamaya göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi, 1030'dan fazla da yaralı var.
Hayatını kaybedenlerin 17'sinin Elazığ'da, 4'ü Malatya'da olduğu açıklandı.
Dün akşam 20:55'te meydana gelen depremin ardından 12'si 4 büyüklüğünün üzerinde 274 artçı deprem meydana geldi.
AFAD Elazığ şehir merkezinde 3 binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
CNN Türk'ün bölgedeki muhabiri, Elazığ Sürsürü'de yıkılan 4 katlı Dilek Apartmanı'nın enkazında 9 kişi olduğu bildirdi.
Arama kurtarma çalışmaları AFAD'ın 1167 personeli ve 235 aracıyla sürüyor.
AFAD Başkanlığı bölgeye 6 bin n65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk edildiğini bildirdi.
Türk Kızılayı da bölgeye 202 personel, 35 araç, 4 mobil mutfak ve 2 sahra mutfak kiti ve 3 bin 200 gıda kolisi sevk edildiğini duyurdu.