Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 22 kişi hayatını kaybetti, 1030 kişi yaralı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) sabah 10.00 civarında yapılan son açıklamaya göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi, 1030'dan fazla da yaralı var.

Hayatını kaybedenlerin 17'sinin Elazığ'da, 4'ü Malatya'da olduğu açıklandı.

Dün akşam 20:55'te meydana gelen depremin ardından 12'si 4 büyüklüğünün üzerinde 274 artçı deprem meydana geldi.

AFAD Elazığ şehir merkezinde 3 binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

CNN Türk'ün bölgedeki muhabiri, Elazığ Sürsürü'de yıkılan 4 katlı Dilek Apartmanı'nın enkazında 9 kişi olduğu bildirdi.

Arama kurtarma çalışmaları AFAD'ın 1167 personeli ve 235 aracıyla sürüyor.

AFAD Başkanlığı bölgeye 6 bin n65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk edildiğini bildirdi.

Türk Kızılayı da bölgeye 202 personel, 35 araç, 4 mobil mutfak ve 2 sahra mutfak kiti ve 3 bin 200 gıda kolisi sevk edildiğini duyurdu.