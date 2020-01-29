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Türk Metal ile işveren sendikası MESS toplu iş sözleşmesinde uzlaştı
Otomotiv sanayi ve beyaz eşya üreticilerinin aralarında bulunduğu metal sektöründe çalışan 130 bin işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlandı. Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) üzerinde anlaştığı sözleşmeye göre işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Motorine indirim ardından 11 kuruş ÖTV zammı: Pompaya 13 kuruş yansıyacak
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, motorinin litre fiyatındaki vergi oranı 11 kuruş artılarak 1,90 liraya çıkarıldı.
Karar, Cumhurbaşkanı Kararı bölümünde "bazı mallara uygulanacak Özel Tüketim Vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesi" başlığıyla yayımlandı.
Düzenlemeden önce motorinin litresinden 1,7945 TL vergi alınıyordu.
Motorine iki günde toplam 34 kuruş indirim gelmişti. Motorine gelen ÖTV zammı pompaya 13 kuruş olarak yansıyacak.
Bugün itibarıyla İstanbul’da motorinin litresi 6.27 TL, Ankara’da 6.32 TL, İzmir’de ise 6.33 TL’den satılıyor.
Türk Metal ile işveren sendikası MESS toplu iş sözleşmesinde uzlaştı
Otomotiv sanayi ve beyaz eşya üreticilerinin aralarında bulunduğu metal sektöründe çalışan 130 bin işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlandı.
İşçi tarafını temsil eden Türk Metal ve Özçelik-İş ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) üzerinde uzlaştığı Toplu İş Sözleşmesi'yle 2019-2021 döneminde işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.
Açıklamayı Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yaptı.
Kavlak "Bu sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden toplu sözleşme mücadelemiz, son derece önemli kazanımlarla sona ermiştir" dedi .
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 400'e yakın işyerinde çalışan 130 bini aşkın metal işçisini temsilen üç sendika, yeni toplu iş sözleşmesini görüşmek üzerine Ekim 2019'da işveren sendikası MESS ile masaya oturmuştu.
Geçen hafta, işçi ve iş veren sendikaları arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması ardından işçiler grev, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ise lokavt (topluca işten çıkarma) kararı almıştı.
MESS'in temsil ettiği şirketler arasında Ford Otomotiv, Arçelik, Borusan Sanayi, Otokar Otomotiv ve Aygaz gibi dev şirketler de yer alıyor.