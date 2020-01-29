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Otomotiv sanayi ve beyaz eşya üreticilerinin aralarında bulunduğu metal sektöründe çalışan 130 bin işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlandı.

İşçi tarafını temsil eden Türk Metal ve Özçelik-İş ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) üzerinde uzlaştığı Toplu İş Sözleşmesi'yle 2019-2021 döneminde işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.

Açıklamayı Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yaptı.

Kavlak "Bu sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden toplu sözleşme mücadelemiz, son derece önemli kazanımlarla sona ermiştir" dedi .

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 400'e yakın işyerinde çalışan 130 bini aşkın metal işçisini temsilen üç sendika, yeni toplu iş sözleşmesini görüşmek üzerine Ekim 2019'da işveren sendikası MESS ile masaya oturmuştu.

Geçen hafta, işçi ve iş veren sendikaları arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması ardından işçiler grev, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ise lokavt (topluca işten çıkarma) kararı almıştı.

MESS'in temsil ettiği şirketler arasında Ford Otomotiv, Arçelik, Borusan Sanayi, Otokar Otomotiv ve Aygaz gibi dev şirketler de yer alıyor.