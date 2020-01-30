Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şüpheli vakalarda koronavirüse rastlanmadı

DHA Copyright: DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüse rastlanılmadığını bildirdi.

Depremde yaralananları ziyaret etmek üzere Malatya’ya giden Koca, gazetecilerin koronavirüs salgınıyla ilgili sorularını yanıtladı:

"Dün için Aksaray'da virüs şüphesi vardı. Bununla ilgili çıkan sonuç negatifti ve 9 kişilik kafileden bir kişide hastalık belirtileri vardı. Sonuç negatif çıkınca 9 kişilik kafile taburcu edilerek Çin'e hareket etmiş oldu. Ayrıca, Türk vatandaşı iki kişi de yakın temastan, tercüman ve tur operatörü gibi, yine Aksaray'da hastaneden taburcu edilerek evlerine gitmiş oldu.

“Bugün de İzmir'de Çin'den gelen Türk vatandaşın ateş yakınmasıyla bizim eğitim araştırma hastanemize müracaat etmesiyle şüpheli bulundu. Devamında numuneler alınıp yapılan tetkikler sonrası H1N1 sonucu çıktı. Ayrıca İstanbul'da bir hastanemizde 17 yaşında bir hastanın ateş yakınmasıyla müracaat etmesi, devamında yapılan tetkiklerle yine bademcik iltihabı tanısıyla taburcu edilen, herhangi bir karantinaya alınma durumu olmayan, bir hastamız."

Çin’den Türkiye’ye gelmek isteyen yaklaşık 35 Türk vatandaşında hastalık bulgusu olmadığını belirten Sağlık Bakanı, bu kişilerin ambulans uçağa dönüştürülen bir uçakla Türkiye’ye götürüleceklerini söyledi.

Koca, bu kişilerin Türkiye’de muayene sonrası Ankara’da 14 gün karantinaya alınacaklarını belirtti.