Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şüpheli vakalarda koronavirüse rastlanmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüse rastlanılmadığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüse rastlanılmadığını bildirdi.
Canlı anlatım
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Merkez Bankası Başkanı Uysal: Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz
Ankara’da Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, “Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,2, 2021 yılı sonunda yüzde 5,4 ve ortalama yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz” dedi.
Uysal, 2020 yılında enflasyonun yüzde 6,2 ile yüzde 10,2 aralığında gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü söyledi.
Malatya'da yarı yıl tatili uzatıldı
24 Ocak’ta merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan ve Malatya’da da bazı binaların yıkılmasına, 4 kişinin de hayatını kaybetmesine yol açan deprem sonrası, Malatya’da 13 ilçede yarı yıl tatili uzatıldı.
Merkeze bağlı Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri dahil olmak üzere 13 ilçede 3 Şubat Pazartesi günü açılacak olan okulların bir hafta sonra, 10 Şubat’ta açılmasına karar verildi.
Malatya Valiliği, yarı yıl tatilinin uzatılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı:
“24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ-Sivrice merkezli Deprem nedeniyleilimize bağlı Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri ile birlikte Yeşilyurt, Akçadağ,Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerindeanaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10 Şubat 2020 tarihine kadar Eğitim-Öğretimfaaliyetlerine ara verilmiştir.”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüse rastlanılmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüse rastlanılmadığını bildirdi.
Depremde yaralananları ziyaret etmek üzere Malatya’ya giden Koca, gazetecilerin koronavirüs salgınıyla ilgili sorularını yanıtladı:
"Dün için Aksaray'da virüs şüphesi vardı. Bununla ilgili çıkan sonuç negatifti ve 9 kişilik kafileden bir kişide hastalık belirtileri vardı. Sonuç negatif çıkınca 9 kişilik kafile taburcu edilerek Çin'e hareket etmiş oldu. Ayrıca, Türk vatandaşı iki kişi de yakın temastan, tercüman ve tur operatörü gibi, yine Aksaray'da hastaneden taburcu edilerek evlerine gitmiş oldu.
“Bugün de İzmir'de Çin'den gelen Türk vatandaşın ateş yakınmasıyla bizim eğitim araştırma hastanemize müracaat etmesiyle şüpheli bulundu. Devamında numuneler alınıp yapılan tetkikler sonrası H1N1 sonucu çıktı. Ayrıca İstanbul'da bir hastanemizde 17 yaşında bir hastanın ateş yakınmasıyla müracaat etmesi, devamında yapılan tetkiklerle yine bademcik iltihabı tanısıyla taburcu edilen, herhangi bir karantinaya alınma durumu olmayan, bir hastamız."
Çin’den Türkiye’ye gelmek isteyen yaklaşık 35 Türk vatandaşında hastalık bulgusu olmadığını belirten Sağlık Bakanı, bu kişilerin ambulans uçağa dönüştürülen bir uçakla Türkiye’ye götürüleceklerini söyledi.
Koca, bu kişilerin Türkiye’de muayene sonrası Ankara’da 14 gün karantinaya alınacaklarını belirtti.