THY koronavirüs nedeniyle Çin seferlerini durdurdu
Türk Hava Yolları, koronavirüs nedeniyle 9 Şubat'a kadar Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlenen seferleri durdurduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı da Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplandığını, görüşme sonrası açıklama yapılacağını açıkladı.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen 11 bin yolcu tarandı şüpheli yolcuya rastlanmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Dünya bu virüsü tehdit olarak almadan önce biz Türkiye olarak önlemlerimizi aldık
"Vuhan'da ilk vaka görüldükten sonra 10 gün sonra gerekli tedbirler alındı.
"Bakanlığımızda ivedilikle Bilim Kurulu'muzu oluşturduk.
"Bilim Kurulu'muzun dördüncü toplantısını gerçekleştiriyoruz.
Havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulunduruluyor.
"Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık önlemleri devreye soktuk.
"Çin'den gelen uçuşlarla ülkemize giriş yapan yolcuları termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı.
"Karantina odalarımız, koruyucu ekipmanlarımız tüm kullanmaya hazır."
"68 kişiden alınan numuneler test edildi.
"Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak koronavirüs tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı.
"Eğer olur ise bunu izole etmek üzere tüm imkanlarımızın hazır ve yeterli olduğunu, kapasitemizin de yeterli olduğunu ifade etmek istiyorum.
Çin'den İstanbul'a gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol edildi
DHA'nın haberine göre Çin'den İstanbul Havalimanı'na gelen üç uçaktaki yolcular termal kameralarla kontorl edildi, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk görülmedi.
Türk Hava Yolları Çin'e seferleri durdurdu
Türk Hava Yolları (THY) 9 Şubat’a kadar Çin’in 4 şehrine seferlerini durdurduğunu açıkladı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferleri 9 Şubat’a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz” dedi.
THY daha önceki açıklamasında talep düşüşü nedeniyle Çin’e seferleri azaltacaklarını duyurmuştu.