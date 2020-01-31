Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dünya bu virüsü tehdit olarak almadan önce biz Türkiye olarak önlemlerimizi aldık

"Vuhan'da ilk vaka görüldükten sonra 10 gün sonra gerekli tedbirler alındı.

"Bakanlığımızda ivedilikle Bilim Kurulu'muzu oluşturduk.

"Bilim Kurulu'muzun dördüncü toplantısını gerçekleştiriyoruz.

Havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulunduruluyor.

"Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık önlemleri devreye soktuk.

"Çin'den gelen uçuşlarla ülkemize giriş yapan yolcuları termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı.

"Karantina odalarımız, koruyucu ekipmanlarımız tüm kullanmaya hazır."

"68 kişiden alınan numuneler test edildi.

"Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak koronavirüs tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı.

"Eğer olur ise bunu izole etmek üzere tüm imkanlarımızın hazır ve yeterli olduğunu, kapasitemizin de yeterli olduğunu ifade etmek istiyorum.