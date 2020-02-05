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Van’da çığ altında kalan beş kişi hayatını kaybetti
Van'da çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 12 kişiden yedisinin hayatını kaybettiği açıklandı. Dün saat 17.00 sularında Van - Bahçesaray karayolu üzerinde bir minibüs ve bir iş makinesinin üzerine çığ düşmüş, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.
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Van'da çığ altında kalan beş kişi hayatını kaybetti
Van’da çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 12 kişiden yedisinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Dün saat 17.00 sularında Van – Bahçesaray karayolu üzerinde bir minibüs ve bir iş makinesinin üzerine çığ düşmüş, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.
Çığ altında kalanlardan yedi kişiye sağ olarak ulaşıldı. Çıkarılan kişiler hastanelere sevk edildi.
İş makinesi operatörünün çığdan kendi imkanlarıyla kurtularak arama-kurtarma ekiplerine haber verdiği ifade edildi.