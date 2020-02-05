Canlı Canlı Van’da çığ altında kalan beş kişi hayatını kaybetti

Van'da çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 12 kişiden yedisinin hayatını kaybettiği açıklandı. Dün saat 17.00 sularında Van - Bahçesaray karayolu üzerinde bir minibüs ve bir iş makinesinin üzerine çığ düşmüş, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.