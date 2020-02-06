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Van’da çığ altındaki üç kişi için arama çalışmaları yeniden başladı
Salı ve Çarşamba günleri 24 saat içerisinde iki kez çığ düşmesi sonucu 33 kişinin hayatını kaybettiği Van'da, arama kurtarma çalışmaları bu sabah 08.00 itibarıyla yeniden başladı. En az üç kişinin daha çığ altında olduğu sanılıyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Sabiha Gökçen Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı
Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferi yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 373 tipi uçağın dün akşam kaza yaptığı Sabiha Gökçen Havalimanı, bugün yeniden uçuşlara açıldı.
Kazada üç kişi hayatını kaybederken, 180 kişi de yaralanmıştı.
Vali Yerlikaya, 183 kazazede arasında 12 ülkeden 22 yabancı uyruklu yolcu bulunduğunu söylemişti.
Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağı pistten çıktı: 3 kişi öldü, 180 kişi yaralandı
Van’da çığ altındaki üç kişi için arama çalışmaları yeniden başladı
Salı ve Çarşamba günleri 24 saat içerisinde iki kez çığ düşmesi sonucu 33 kişinin hayatını kaybettiği Van’da, arama kurtarma çalışmaları bu sabah 08.00 itibarıyla yeniden başladı.
Ekipler hâlâ çığ altında bulunan 3 kişiyi arıyor. İkisi ilk çığ düşmesiyle çığ altında kalmıştı. Kurtarma çalışmaları için bölgeye giden bir kişi de dün çığ altında kalmıştı.
İkinci çığın düşmesinin ardından Van'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaralıları hastanelerde ziyaret etmişti. İki çığ faciasında toplam 75 kişi yaralanmıştı.