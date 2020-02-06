Canlı Canlı Van’da çığ altındaki üç kişi için arama çalışmaları yeniden başladı

Salı ve Çarşamba günleri 24 saat içerisinde iki kez çığ düşmesi sonucu 33 kişinin hayatını kaybettiği Van'da, arama kurtarma çalışmaları bu sabah 08.00 itibarıyla yeniden başladı. En az üç kişinin daha çığ altında olduğu sanılıyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.