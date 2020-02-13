Kar nedeniyle 26 ilde eğitime ara verildi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal partisinden istifa etti
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, partisinden istifa etti.
Sivil Toplum Kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Çokal, Twitter hesabından yaptığı istifa açıklamasında, kişisel hesaplar ve egoların parti ilkelerinin önünde engel olarak durduğunu ve en yetkili makamların dahi bu ilkelerin önündeki engelleri yönetemediğini ifade etti.
Kendisinin ve yol arkadaşlarının "uzun zamandır değersizleştirilmeye ve tacizlere maruz kaldığın" belirten Çokal, Antalya’da kongre sürecine gidilirken, Antalya’nın iki büyük ilçe başkanın görevden alınmasının da bu durumun bir sonucu olduğu gibi, demokrasi vurgusu yapan bir partinin kendi kongre sürecinde adil ve eşit bir ortamı sağlayamadığının da bir göstergesi olduğunu söyledi.
TÜİK: Sanayi üretimi yıllık %8,6, toplam ciro %21, perakende satış hacmi %11 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı sanayi üretim
endeksini açıkladı.
Sanayinin alt sektörleri
(2015=100 referans yılı) incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,8, imalat
sanayi sektörü endeksi %9,1, elektrik, gaz,
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,3 arttı.
TÜİKCopyright: TÜİK
Toplam ciro yıllık %21 arttıSanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2019 yılı Aralık ayında yıllık %21,0 arttı.Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2019 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %16,8, inşaat ciro endeksi %8,1, ticaret ciro endeksi %26,9 ve hizmet ciro endeksi %22,3 arttı.
TÜİKCopyright: TÜİK
Perakende satış hacmi yıllık %11 arttıSabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,0 arttı.
Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %5,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %15,5, otomotiv yakıtı satışları %7,8 arttı.
TÜİKCopyright: TÜİK
Kar nedeniyle 26 ilde eğitime ara verildi
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Bazı bölgelerde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 26 ilde eğitime ara verildi.
Bayburt,
Erzincan, Ağrı, Bingöl, Sivas, Adıyaman, Muş, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa,
Malatya, Kilis, Kırşehir ve Nevşehir genelinde okullar 13 Şubat Perşembe günü tatil
edildi.
Artvin, Van ve Bitlis'in kent merkezi ve Tatvan ilçesinde eğitime
iki gün ara verildi. Siirt il merkeziyle Rize, Bitlis, Giresun, Kayseri,
Adana, Diyarbakır, Ordu ve Trabzon'un bazı ilçelerinde de olumsuz hava
koşulları nedeniyle bir günlük tatil kararı alındı.
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışı, don ve buzlanma, Doğu Karadeniz için de çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
Canlı anlatım
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal partisinden istifa etti
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, partisinden istifa etti.
Sivil Toplum Kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Çokal, Twitter hesabından yaptığı istifa açıklamasında, kişisel hesaplar ve egoların parti ilkelerinin önünde engel olarak durduğunu ve en yetkili makamların dahi bu ilkelerin önündeki engelleri yönetemediğini ifade etti.
Kendisinin ve yol arkadaşlarının "uzun zamandır değersizleştirilmeye ve tacizlere maruz kaldığın" belirten Çokal, Antalya’da kongre sürecine gidilirken, Antalya’nın iki büyük ilçe başkanın görevden alınmasının da bu durumun bir sonucu olduğu gibi, demokrasi vurgusu yapan bir partinin kendi kongre sürecinde adil ve eşit bir ortamı sağlayamadığının da bir göstergesi olduğunu söyledi.
TÜİK: Sanayi üretimi yıllık %8,6, toplam ciro %21, perakende satış hacmi %11 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı sanayi üretim endeksini açıkladı.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yılı) incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,8, imalat sanayi sektörü endeksi %9,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,3 arttı.
Toplam ciro yıllık %21 arttıSanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2019 yılı Aralık ayında yıllık %21,0 arttı.Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2019 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %16,8, inşaat ciro endeksi %8,1, ticaret ciro endeksi %26,9 ve hizmet ciro endeksi %22,3 arttı.
Perakende satış hacmi yıllık %11 arttıSabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,0 arttı.
Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %5,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %15,5, otomotiv yakıtı satışları %7,8 arttı.
Kar nedeniyle 26 ilde eğitime ara verildi
Bazı bölgelerde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 26 ilde eğitime ara verildi.
Bayburt, Erzincan, Ağrı, Bingöl, Sivas, Adıyaman, Muş, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Kırşehir ve Nevşehir genelinde okullar 13 Şubat Perşembe günü tatil edildi.
Artvin, Van ve Bitlis'in kent merkezi ve Tatvan ilçesinde eğitime iki gün ara verildi. Siirt il merkeziyle Rize, Bitlis, Giresun, Kayseri, Adana, Diyarbakır, Ordu ve Trabzon'un bazı ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir günlük tatil kararı alındı.
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışı, don ve buzlanma, Doğu Karadeniz için de çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.