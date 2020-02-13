Kar nedeniyle 26 ilde eğitime ara verildi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, partisinden istifa etti.

Sivil Toplum Kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Çokal, Twitter hesabından yaptığı istifa açıklamasında, kişisel hesaplar ve egoların parti ilkelerinin önünde engel olarak durduğunu ve en yetkili makamların dahi bu ilkelerin önündeki engelleri yönetemediğini ifade etti.

Kendisinin ve yol arkadaşlarının "uzun zamandır değersizleştirilmeye ve tacizlere maruz kaldığın" belirten Çokal, Antalya’da kongre sürecine gidilirken, Antalya’nın iki büyük ilçe başkanın görevden alınmasının da bu durumun bir sonucu olduğu gibi, demokrasi vurgusu yapan bir partinin kendi kongre sürecinde adil ve eşit bir ortamı sağlayamadığının da bir göstergesi olduğunu söyledi.