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Kar nedeniyle 26 ilde eğitime ara verildi

Kar nedeniyle 26 ilde eğitime ara verildi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal partisinden istifa etti

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, partisinden istifa etti.

    Sivil Toplum Kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Çokal, Twitter hesabından yaptığı istifa açıklamasında, kişisel hesaplar ve egoların parti ilkelerinin önünde engel olarak durduğunu ve en yetkili makamların dahi bu ilkelerin önündeki engelleri yönetemediğini ifade etti.

    Kendisinin ve yol arkadaşlarının "uzun zamandır değersizleştirilmeye ve tacizlere maruz kaldığın" belirten Çokal, Antalya’da kongre sürecine gidilirken, Antalya’nın iki büyük ilçe başkanın görevden alınmasının da bu durumun bir sonucu olduğu gibi, demokrasi vurgusu yapan bir partinin kendi kongre sürecinde adil ve eşit bir ortamı sağlayamadığının da bir göstergesi olduğunu söyledi.

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  2. TÜİK: Sanayi üretimi yıllık %8,6, toplam ciro %21, perakende satış hacmi %11 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı sanayi üretim endeksini açıkladı.

    Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yılı) incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,8, imalat sanayi sektörü endeksi %9,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,3 arttı.

    Aralık 2019 sanayi üretim endeksi
    Copyright: TÜİK

    Toplam ciro yıllık %21 arttıSanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2019 yılı Aralık ayında yıllık %21,0 arttı.Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2019 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %16,8, inşaat ciro endeksi %8,1, ticaret ciro endeksi %26,9 ve hizmet ciro endeksi %22,3 arttı.

    toplam ciro endeksi
    Copyright: TÜİK

    Perakende satış hacmi yıllık %11 arttıSabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,0 arttı.

    Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %5,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %15,5, otomotiv yakıtı satışları %7,8 arttı.

    perakende satış endeksi
    Copyright: TÜİK

  3. Kar nedeniyle 26 ilde eğitime ara verildi

    karda kayan çocuklar
    Copyright: Getty Images

    Bazı bölgelerde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 26 ilde eğitime ara verildi.

    Bayburt, Erzincan, Ağrı, Bingöl, Sivas, Adıyaman, Muş, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Kırşehir ve Nevşehir genelinde okullar 13 Şubat Perşembe günü tatil edildi.

    Artvin, Van ve Bitlis'in kent merkezi ve Tatvan ilçesinde eğitime iki gün ara verildi. Siirt il merkeziyle Rize, Bitlis, Giresun, Kayseri, Adana, Diyarbakır, Ordu ve Trabzon'un bazı ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir günlük tatil kararı alındı.

    Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışı, don ve buzlanma, Doğu Karadeniz için de çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

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