Manisa-Akhisar'da 4 büyüklüğünde deprem

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İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat'ta yaşanan iki çığ felaketini soruşturmak için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede çığ altında kaldığı değerlendirilen bir itfaiye erini arama çalışmaları da yeniden başlatıldı.

Van-Bahçesaray yolu üzerinde güvenlik önlemi alan Görentaş Jandarma Karakolu ekipleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle sivil araçların bölgeye gitmesine izin vermedi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede, vatandaşlar araçlarıyla güvenli bölgede bekletiliyor.

Çarşamba günü yaşanan çığ felaketinde 41 kişi hayatını kaybetmişti.