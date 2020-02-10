Kasım ayında işsizlik oranı %13,3, genç işsizliği %24,5- Türkiye'de bugün

Yerine kayyum atanan eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın yargılandığı davanın ikinci duruşması görülüyor
Hatice Kamer
BBC Türkçe
Getty ImagesCopyright: Getty Images
19 Ağustos'ya yerine kayyum atanan ve 22
Ekim'de tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın
yargılandığı davanın ikinci duruşması 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görülüyor.
Mızraklı ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla
kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Mızraklı hakkında hazırlanan iddianame 2016’ta tutuklanan ve üç yıl önce
pişmanlık yasasından yararlanan H.B.A. adlı itirafçının seçime 11 gün kala
verdiği ifadeye dayandırılıyor.
İtirafçı H.B.A, Mızraklı'nın milletvekili olmadan önce çalıştığı özel bir
hastanede bir örgüt üyesinin bağırsaklarından ameliyat ettiğini iddia etmiş ve
bu iddiasını ikinci ağızdan kişilerin anlatımına dayandırmıştı.
Mızraklı hakkında bir diğer iddia ise OHAL döneminde kapatılan Sarmaşık
Yoksullukla Mücadele Derneği'nde yöneticilik yapmış olması.
Ayrıca HDP ve DTK tarafından düzenlenen konferans ve toplantılara katılması da
suç unsuru olarak kabul edildi.
Bugünkü duruşmada karar çıkma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.
Mızraklı'nın SEBGİS üzerinden katıldığı duruşmaya HDP Genel Başkan
yardımcıları, bölge milletvekilleri, belediye başkanları, Düşünceye Özgürlük
Girişimi ve Düşünce Suçuna Karşı Girişim'den akademisyenler takip ediyor.
STK'lardan 'Mızraklı serbest bırakılsın' çağrısı
Diyarbakır Tabip Odası ve Hak kuruluşları ile birlikte Düşünceye Özgürlük
Girişimi ve Düşünce Suçuna Karşı Girişimi Pazar günü Diyarbakır'da yaptıkları
iki ayrı basın açıklaması yaparak Selçuk Mızraklı'nın serbest bırakılması için
çağrı yaptılar.
Sivil toplum kuruluşlarının açıklamasında, kayyım atamalarının amaçlarından
birinin de yolsuzlukları ve diğer suçları gizlemeye dönük olduğu iddia edildi.
Açıklamanın sonunda iktidarın seçim sandıklarından çıkan istenmedik sonuçları
işine gelmediği zaman çöpe attığı ve bu gidişle demokrasinin seçim
sandıklarında korunamayacağını ifade edildi.
Kasım ayında işsizlik oranı %13,3, genç işsizliği %24,5
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak, 4 milyon 308 bin kişi oldu.
İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 145 bin kişi azalarak 28 milyon 169 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık azalış ile %45,6 oldu.
Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 147 bin, inşaat sektöründe 253 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 102 bin, hizmet sektöründe ise 152 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,3'ü tarım, %20,4'ü sanayi, %5,6'sı inşaat, %56,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.
Kasım 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak %33,8 olarak gerçekleşti.
Genç nüfusta işsizlik oranı %24,5
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artışla, %24,5, istihdam oranı ise 0,7 puan azalarak %32,6 oldu.
Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık azalışla %43,2 seviyesinde gerçekleşti.
Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puanlık artışla %25,2 seviyesinde gerçekleşti.
BBCCopyright: BBC
Albayrak: Banka ücretleri ve komisyonlarına standart getirildi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak banka komisyon ve ücretlerine standart getirildiğini söyledi.
Albayrak, bankaların aldığı ücret ve komisyonların yeniden düzenlenmesiyle vatandaşların ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandığını bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından, bankaların aldığı ücret ve komisyonlara sınırlandırma getiren düzenlemeleri değerlendirdi.
Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisoyn zayısının 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için ise 20'den 16'ya indirilerek önemli sınırlamalar getirildiğine dikkati çeken Albayrak, şöyle devam etti:"Bu sayede vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı. EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi. 6 ila 850 lira arasında değişen EFT ücretleri 1 ila 100 lira arasında sınırlandırıldı. Her kalemde ücretler 3'te 1 ila 6'da 1 oranlarında düşürüldü. Komisyon, ücret ve masraflarla ilgili yapılan bu önemli düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Attığımız her adımda vatandaşlarımızın hukukunu korumaya, maliyetlerini düşürmeye öncelik vermeye devam edeceğiz."
Canlı anlatım
time_stated_uk
Yerine kayyum atanan eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın yargılandığı davanın ikinci duruşması görülüyor
Hatice Kamer
BBC Türkçe
19 Ağustos'ya yerine kayyum atanan ve 22 Ekim'de tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın yargılandığı davanın ikinci duruşması 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.
Mızraklı ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Mızraklı hakkında hazırlanan iddianame 2016’ta tutuklanan ve üç yıl önce pişmanlık yasasından yararlanan H.B.A. adlı itirafçının seçime 11 gün kala verdiği ifadeye dayandırılıyor. İtirafçı H.B.A, Mızraklı'nın milletvekili olmadan önce çalıştığı özel bir hastanede bir örgüt üyesinin bağırsaklarından ameliyat ettiğini iddia etmiş ve bu iddiasını ikinci ağızdan kişilerin anlatımına dayandırmıştı.
Mızraklı hakkında bir diğer iddia ise OHAL döneminde kapatılan Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Derneği'nde yöneticilik yapmış olması.
Ayrıca HDP ve DTK tarafından düzenlenen konferans ve toplantılara katılması da suç unsuru olarak kabul edildi.
Bugünkü duruşmada karar çıkma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.
Mızraklı'nın SEBGİS üzerinden katıldığı duruşmaya HDP Genel Başkan yardımcıları, bölge milletvekilleri, belediye başkanları, Düşünceye Özgürlük Girişimi ve Düşünce Suçuna Karşı Girişim'den akademisyenler takip ediyor.
STK'lardan 'Mızraklı serbest bırakılsın' çağrısı
Diyarbakır Tabip Odası ve Hak kuruluşları ile birlikte Düşünceye Özgürlük Girişimi ve Düşünce Suçuna Karşı Girişimi Pazar günü Diyarbakır'da yaptıkları iki ayrı basın açıklaması yaparak Selçuk Mızraklı'nın serbest bırakılması için çağrı yaptılar.
Sivil toplum kuruluşlarının açıklamasında, kayyım atamalarının amaçlarından birinin de yolsuzlukları ve diğer suçları gizlemeye dönük olduğu iddia edildi.
Açıklamanın sonunda iktidarın seçim sandıklarından çıkan istenmedik sonuçları işine gelmediği zaman çöpe attığı ve bu gidişle demokrasinin seçim sandıklarında korunamayacağını ifade edildi.
Kasım ayında işsizlik oranı %13,3, genç işsizliği %24,5
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak, 4 milyon 308 bin kişi oldu.
İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 145 bin kişi azalarak 28 milyon 169 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık azalış ile %45,6 oldu.
Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 147 bin, inşaat sektöründe 253 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 102 bin, hizmet sektöründe ise 152 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,3'ü tarım, %20,4'ü sanayi, %5,6'sı inşaat, %56,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.
Kasım 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak %33,8 olarak gerçekleşti.
Genç nüfusta işsizlik oranı %24,5
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artışla, %24,5, istihdam oranı ise 0,7 puan azalarak %32,6 oldu.
Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık azalışla %43,2 seviyesinde gerçekleşti.
Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puanlık artışla %25,2 seviyesinde gerçekleşti.
Albayrak: Banka ücretleri ve komisyonlarına standart getirildi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak banka komisyon ve ücretlerine standart getirildiğini söyledi.
Albayrak, bankaların aldığı ücret ve komisyonların yeniden düzenlenmesiyle vatandaşların ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandığını bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından, bankaların aldığı ücret ve komisyonlara sınırlandırma getiren düzenlemeleri değerlendirdi.
Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisoyn zayısının 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için ise 20'den 16'ya indirilerek önemli sınırlamalar getirildiğine dikkati çeken Albayrak, şöyle devam etti:"Bu sayede vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı. EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi. 6 ila 850 lira arasında değişen EFT ücretleri 1 ila 100 lira arasında sınırlandırıldı. Her kalemde ücretler 3'te 1 ila 6'da 1 oranlarında düşürüldü. Komisyon, ücret ve masraflarla ilgili yapılan bu önemli düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Attığımız her adımda vatandaşlarımızın hukukunu korumaya, maliyetlerini düşürmeye öncelik vermeye devam edeceğiz."