Kasım ayında işsizlik oranı %13,3, genç işsizliği %24,5- Türkiye'de bugün

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19 Ağustos'ya yerine kayyum atanan ve 22 Ekim'de tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın yargılandığı davanın ikinci duruşması 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Mızraklı ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Mızraklı hakkında hazırlanan iddianame 2016’ta tutuklanan ve üç yıl önce pişmanlık yasasından yararlanan H.B.A. adlı itirafçının seçime 11 gün kala verdiği ifadeye dayandırılıyor. İtirafçı H.B.A, Mızraklı'nın milletvekili olmadan önce çalıştığı özel bir hastanede bir örgüt üyesinin bağırsaklarından ameliyat ettiğini iddia etmiş ve bu iddiasını ikinci ağızdan kişilerin anlatımına dayandırmıştı.

Mızraklı hakkında bir diğer iddia ise OHAL döneminde kapatılan Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Derneği'nde yöneticilik yapmış olması.

Ayrıca HDP ve DTK tarafından düzenlenen konferans ve toplantılara katılması da suç unsuru olarak kabul edildi.

Bugünkü duruşmada karar çıkma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

Mızraklı'nın SEBGİS üzerinden katıldığı duruşmaya HDP Genel Başkan yardımcıları, bölge milletvekilleri, belediye başkanları, Düşünceye Özgürlük Girişimi ve Düşünce Suçuna Karşı Girişim'den akademisyenler takip ediyor.

STK'lardan 'Mızraklı serbest bırakılsın' çağrısı

Diyarbakır Tabip Odası ve Hak kuruluşları ile birlikte Düşünceye Özgürlük Girişimi ve Düşünce Suçuna Karşı Girişimi Pazar günü Diyarbakır'da yaptıkları iki ayrı basın açıklaması yaparak Selçuk Mızraklı'nın serbest bırakılması için çağrı yaptılar.

Sivil toplum kuruluşlarının açıklamasında, kayyım atamalarının amaçlarından birinin de yolsuzlukları ve diğer suçları gizlemeye dönük olduğu iddia edildi.

Açıklamanın sonunda iktidarın seçim sandıklarından çıkan istenmedik sonuçları işine gelmediği zaman çöpe attığı ve bu gidişle demokrasinin seçim sandıklarında korunamayacağını ifade edildi.