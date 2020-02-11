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MHP lideri Bahçeli: Rusya iyi niyetli değildir. Hükümet ilişkileri gözden geçirmelidir
TBMM Grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib konusundaki gelişmelere değindi ve hükümeti Rusya ile ilişkileri gözden geçirme çağrısı yaptı. Bahçeli, "Türk milleti gerekirse Şam'a girmeye şimdiden hazırlanmalıdır" dedi. Türkiye'deki gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoyuz.
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İYİ Parti lideri Meral Akşener: Başbuğ'un söyledikleri iddia değil durum tespitiydi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, eskl Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un başlattığı Gülen yapılanmasının siyasi ayağı tartışmasına değindi ve "Başbuğ'un söyledikleri iddia değil durum tespitiydi" dedi.
Başbuğ, 2009'da 25 Haziran'ı 26'sına bağlayan gece, askeri mahalde işlediği suçlarda dahil askeri şahısların sivil mahkemelerde yargılanmalarının yolunu açan düzenlemelere işaret ederek, arkasında Gülen hareketinin olabileceği yorumunda bulundu.
İYİ Parti lideri Akşener şöyle konuştu:
MHP lideri Bahçeli: Rusya iyi niyetli değildir. Hükümet ilişkileri gözden geçirmelidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup toplantısında, İdlib konusundaki gelişmelere değindi ve hükümeti Rusya ile ilişkileri gözden geçirme çağrısı yaptı.
MHP lideri Bahçeli, "Rusya iyi niyetli değildir. Rusya'nın içinde olduğu anlaşmalar, bu ülke için asıl amaçlarına giden ara istasyonlardır" dedi.
Bahçeli, İdlib'de hayatını kaybeden askerlerin vebalinin Suriye ve Rusya'nın omuzlarında olduğunu söyledi.
Suridye'deki krizi diplomatik yollarla çözme çabalarını "aldatmaca" olarak tanımlayan Bahçeli, "Esad tahtından indirilmeden ne Suriye'ye ne Türkiye'ye huzur gelecektir. Türk milleti gerekirse Şam'a girmeyi şimdiden hazırlanmalıdır" dedi.
Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ihanet" içinde olduğunu da savundu.
Yeni Atatürk Kültür Merkezi inşaatı havadan görüntülendi
2019 yılının Şubat ayında yapımına başlanan yeni Atatürk Kültür Merkezi binasının son durumu havadan görüntülendi.
Yeni AKM projesinde, 2 bin 500 kişilik opera salonu, konser ve tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, restoranlar ile 885 araçlık otopark bulunuyor.
Yeni AKM projesi original binanın mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu tarafından hazırlandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili olarak, "AKM projesini 2021'de bitirmeyi düşünüyoruz" demişti.
Fotoğraflarla AKM'nin son 60 yılı
1946 yılında temeli atılan Türkiye'nin ilk opera binası olan AKM, 1969 yılında İstanbul Kültür Sarayı adıyla hizmete açıldı.
1970 yılında çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Tadilatların ardından 1978 yılında yeniden hizmete açıldı. AKM, Mayıs 2008'te tadilat nedeniyle kapatıldı.
Bina, Gezi protestolarından sonra bir yılı aşkın süre polis karakolu olarak kullanılmıştı.
Öldürülüşünün 5. yılında, Twitter kullanıcıları Özgecan Aslan'ı anıyor
Mersin'de eve gitmek için bindiği minibüste bıçaklandıktan sonra yakılarak bir dereye atılan 20 yaşındaki Özgecan Aslan'ın ölümünün beşinci yıl dönümünmde, Twitter kullanıcıları anma mesajları paylaşıyor.
Anadolu Ajansı'na konuşan baba Mehmet Aslan da 5 yılın kolay geçmediğini, olayın acısını ilk günkü gibi çektiklerini söyledi.
Baba Aslan,anne ve babaların çocuklarını "vicdan ve merhamet duygusu" vererek büyütmesi gerektiğini savundu.
Anne Songül Aslan ise "Her an düşünüyorum ve hep aklımda. Kadın şiddeti son bulsun. Devlet büyüklerimizden bu konunun üzerinde durmalarını istiyorum. Başka canlar yanmasın. Allah kimsenin başına vermesin. En kötü felaket bu. Çok zor." dedi.
Özgecan Aslan'ın katili 27 yaşındakiAhmet Suphi Altındöken, olaydan yaklaşık bir yıl sonra 11 Nisan'da Adana E Tipi kapalı cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda ölmüştü.