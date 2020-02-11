MHP lideri Bahçeli: Rusya iyi niyetli değildir. Hükümet ilişkileri gözden geçirmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup toplantısında, İdlib konusundaki gelişmelere değindi ve hükümeti Rusya ile ilişkileri gözden geçirme çağrısı yaptı.

MHP lideri Bahçeli, "Rusya iyi niyetli değildir. Rusya'nın içinde olduğu anlaşmalar, bu ülke için asıl amaçlarına giden ara istasyonlardır" dedi.

Bahçeli, İdlib'de hayatını kaybeden askerlerin vebalinin Suriye ve Rusya'nın omuzlarında olduğunu söyledi.

Suridye'deki krizi diplomatik yollarla çözme çabalarını "aldatmaca" olarak tanımlayan Bahçeli, "Esad tahtından indirilmeden ne Suriye'ye ne Türkiye'ye huzur gelecektir. Türk milleti gerekirse Şam'a girmeyi şimdiden hazırlanmalıdır" dedi.

Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ihanet" içinde olduğunu da savundu.