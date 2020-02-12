Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması: Kimse Kadir suçludur diyemez ama ortada bir ceset var

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması: Olay çok yeni, zaman tanımak lazım
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Adalet Bakanı Abdülhamit Kadir Şeker davası ile ilgili "Olay çok yeni zaman tanımak lazım. Kimse Kadir suçludur diyemez. Ama ortada bir ceset var. Cinayet soruşturması sürüyor." dedi.
Gül, Konya'da Özgür Duran’ı sevgilisi Ayşe D.’yi döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker davası konusunda açıklamalar yaptı.
'Ortada bir ceset var'
Gül "Olay çok yeni, zaman tanımak lazım. Savcı verileri topluyor, soruşturmayı sürdürüyor. Bu soruşturma neticesinde karar varılacak. Savcılık makamı kişilerin sadece aleyhine verileri toplayan verileri toplamıyor. Kişinin lehine olan ne varsa onları da toplayarak soruşturmayı tamamlayacak. Kimse Kadir suçludur diyemez." dedi.
"Ama ortada bir ceset var" diye devam eden Gül, "Cinayet soruşturması sürüyor. Burada olay meşru müdafa mıdır, hukuka uygunluk sebebiyle ortada bir suç yok mudur... Bunların hepsi soruşturma aşaması sonrasında ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
Türk ve Alman Polisi telefon dolandırıcılığı zanlılarına ortak operasyon düzenledi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Almanya Federal Polis Teşkilatı, Türkiye'de kurdukları sahte çağrı merkezi üzerinden aradıkları ve kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları yaşlı Almanları dolandırdıkları iddia edilen 76 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, çağrı merkezi üzerinden aradıkları 20 kişiyi, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp 3 milyon avro dolandırdığı, paraları kara veya hava yoluyla Türkiye'ye getirdiği belirlenen 5'i Alman 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul, Antalya ve Muğla'da 36 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Almanya Federal Polis Teşkilatı ise Türkiye ile eş zamanlı olarak 21'i Alman, 15'i Türk, 1'i Arnavut, 2'si Brezilyalı ve 1'i de Polonyalı 40 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon başlattı.
Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerden çoğunun yakalandığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.
Sağlık Bakanı Koca: 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alacağız
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" dedi.
Bakan Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacaklarını bildirdi.
Bakan Koca, "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 3 bin 762’si hemşire, bin 91’i ebe ve 3 bin 476’sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, tercih kılavuzunun ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adayların tercihlerini 14-20 Şubat tarihleri arasında yapabileceğini kaydetti.
Canlı anlatım
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Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması: Olay çok yeni, zaman tanımak lazım
Adalet Bakanı Abdülhamit Kadir Şeker davası ile ilgili "Olay çok yeni zaman tanımak lazım. Kimse Kadir suçludur diyemez. Ama ortada bir ceset var. Cinayet soruşturması sürüyor." dedi.
Gül, Konya'da Özgür Duran’ı sevgilisi Ayşe D.’yi döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker davası konusunda açıklamalar yaptı.
'Ortada bir ceset var'
Gül "Olay çok yeni, zaman tanımak lazım. Savcı verileri topluyor, soruşturmayı sürdürüyor. Bu soruşturma neticesinde karar varılacak. Savcılık makamı kişilerin sadece aleyhine verileri toplayan verileri toplamıyor. Kişinin lehine olan ne varsa onları da toplayarak soruşturmayı tamamlayacak. Kimse Kadir suçludur diyemez." dedi.
"Ama ortada bir ceset var" diye devam eden Gül, "Cinayet soruşturması sürüyor. Burada olay meşru müdafa mıdır, hukuka uygunluk sebebiyle ortada bir suç yok mudur... Bunların hepsi soruşturma aşaması sonrasında ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
Türk ve Alman Polisi telefon dolandırıcılığı zanlılarına ortak operasyon düzenledi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Almanya Federal Polis Teşkilatı, Türkiye'de kurdukları sahte çağrı merkezi üzerinden aradıkları ve kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları yaşlı Almanları dolandırdıkları iddia edilen 76 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, çağrı merkezi üzerinden aradıkları 20 kişiyi, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp 3 milyon avro dolandırdığı, paraları kara veya hava yoluyla Türkiye'ye getirdiği belirlenen 5'i Alman 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul, Antalya ve Muğla'da 36 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Almanya Federal Polis Teşkilatı ise Türkiye ile eş zamanlı olarak 21'i Alman, 15'i Türk, 1'i Arnavut, 2'si Brezilyalı ve 1'i de Polonyalı 40 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon başlattı.
Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerden çoğunun yakalandığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.
Sağlık Bakanı Koca: 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" dedi.
Bakan Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacaklarını bildirdi.
Bakan Koca, "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 3 bin 762’si hemşire, bin 91’i ebe ve 3 bin 476’sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, tercih kılavuzunun ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adayların tercihlerini 14-20 Şubat tarihleri arasında yapabileceğini kaydetti.