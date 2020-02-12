Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması: Kimse Kadir suçludur diyemez ama ortada bir ceset var

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Adalet Bakanı Abdülhamit Kadir Şeker davası ile ilgili "Olay çok yeni zaman tanımak lazım. Kimse Kadir suçludur diyemez. Ama ortada bir ceset var. Cinayet soruşturması sürüyor." dedi.

Gül, Konya'da Özgür Duran’ı sevgilisi Ayşe D.’yi döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker davası konusunda açıklamalar yaptı.

'Ortada bir ceset var'

Gül "Olay çok yeni, zaman tanımak lazım. Savcı verileri topluyor, soruşturmayı sürdürüyor. Bu soruşturma neticesinde karar varılacak. Savcılık makamı kişilerin sadece aleyhine verileri toplayan verileri toplamıyor. Kişinin lehine olan ne varsa onları da toplayarak soruşturmayı tamamlayacak. Kimse Kadir suçludur diyemez." dedi.

"Ama ortada bir ceset var" diye devam eden Gül, "Cinayet soruşturması sürüyor. Burada olay meşru müdafa mıdır, hukuka uygunluk sebebiyle ortada bir suç yok mudur... Bunların hepsi soruşturma aşaması sonrasında ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.