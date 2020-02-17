Beyaz Saray: Trump, İdlib'de gösterdiği çabalardan dolayı Erdoğan'a teşekkür etti

Beyaz Saray sözcü yardımcısı Judd Deere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Deere açıklamasında Trump’ın Erdoğan’a İdlib’de gösterdiği ‘çabadan dolayı teşekkür ettiğini’ söyledi.

Beyaz Saray’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Başkan Trump, Suriye’nin İdlib ilindeki şiddete ilişkin endişelerini dile getirdi ve Erdoğan’a Türkiye’nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti.

AFP’nin haberine göre Trump ayrıca Rusya’ya Suriye’ye desteğine son vermesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pazar günü Münih’teki Güvenlik Konferansı sonrası açıklamasında da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’a ‘İdlib’e saldırganlığın durması ve artık kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söylediklerini’ ifade etti.

Türkiye’den Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat yetkililerinden oluşan bir heyet bugün Moskova’ya gidecek.