Beyaz Saray: Trump, İdlib'de gösterdiği çabalardan dolayı Erdoğan'a teşekkür etti
AA'nın haberine göre Beyaz Saray sözcü yardımcısı Pazar günkü açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İdlib'de gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ettiğini söyledi. Bugün Türkiye'den Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat yetkililerinden oluşan bir heyet temaslarda bulunmak için Moskova'ya gidiyor. Gelişmeler Canlı Anlatım'da.
Canlı anlatım
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Süleyman Karadeniz Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazandı
İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde, İsviçreli Samuel Scherrer’i 3-0 mağlup eden Türk Milli Takımı’ndan Süleyman Karadeniz altın madalya kazandı.
Avrupa şampiyonu olan Süleyman Karadeniz’in madalyası, Türkiye’nin 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kazandığı ilk ve tek aldın madalya oldu.
Beyaz Saray: Trump, Erdoğan'a teşekkür etti
Beyaz Saray sözcü yardımcısı Judd Deere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre Deere açıklamasında Trump’ın Erdoğan’a İdlib’de gösterdiği ‘çabadan dolayı teşekkür ettiğini’ söyledi.
Beyaz Saray’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Başkan Trump, Suriye’nin İdlib ilindeki şiddete ilişkin endişelerini dile getirdi ve Erdoğan’a Türkiye’nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti.
AFP’nin haberine göre Trump ayrıca Rusya’ya Suriye’ye desteğine son vermesi çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pazar günü Münih’teki Güvenlik Konferansı sonrası açıklamasında da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’a ‘İdlib’e saldırganlığın durması ve artık kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söylediklerini’ ifade etti.
Türkiye’den Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat yetkililerinden oluşan bir heyet bugün Moskova’ya gidecek.