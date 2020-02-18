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Adalet Bakanlığı ve TSK’da Gülen yapılanması operasyonları: 228 gözaltı kararı
Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki Gülen yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 43 ilde operasyon yapıldı. Anadolu Ajansı, Adalet Bakanlığı’ndaki Gülen yapılanmasına yönelik de bir operasyon başlatıldığını yazdı. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Adalet Bakanlığı ve TSK’daki Gülen yapılanmasına yönelik onlarca ilde operasyon: 228 gözaltı kararı
Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki Gülen yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 43 ilde operasyon yapıldı.
Soruşturma kapsamında 101’i muvazzaf 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Anadolu Ajansı, Adalet Bakanlığı’ndaki Gülen yapılanmasına yönelik de bir operasyon başlatıldığını yazdı.
Ajansa göre Ankara merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 33’ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.