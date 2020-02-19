Büyükada Davası'nda kararın bugün açıklanması bekleniyor

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Kamuoyunda "Büyükada Davası" olarak bilinen 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davanın 11. duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Bugünkü duruşmada mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.

Duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapan insan hakları örgütleri temsilcileri, "Türkiye’de insan hakları savunuculuğu suç olmaktan çıkarılmalıdır" dedi.

Geçen Kasım ayında mütalaasını veren savcı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, insan hakları savunucuları Nejat Taştan, Veli Acu, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ın da "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yine 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep ediyor.

Savcı diğer hak savunucuları İlknur Üstün, Ali Gharavi, Peter Frank Steudtner, Nalan Erkem ve Muhammed Şeyhmus Özbek içinse terör örgütlerine yardım yapıldığına dair delil olmadığı gerekçesiyle beraatlerini istiyor.

İnsan hakları savunucuları 5 Temmuz 2017'de İstanbul Büyükada'daki bir otelde "İnsan hakları savunucularının korunması dijital güvenliği" konulu bir toplantı düzenlemek için bir araya gelmiş, polis toplantıya baskın düzenleyerek 10 hak savunucusunu gözaltına almıştı.

25 Ekim 2017'de görülen ilk duruşmada, tutuklu 8 kişi de serbest bırakılmıştı.

Mahkeme, telefonunda ByLock bulunduğu iddiasıyla Haziran 2017'de tutuklanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nden Taner Kılıç'ın dosyasını da Büyükada davasıyla birleştirmişti.

Bugün davası görülen insan hakları savunucuları şunlar: Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye direktörü İdil Eser, örgütün Türkiye şubesinin yönetim kurulu başkanı Taner Kılıç, Helsinki Yurttaşlık Derneği'nden Nalan Erkem ve Özlem Dalkıran, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun ve Veli Acu, HAK İnisiyatifi'nden Şeyhmus Özbekli, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan, Alman vatandaşı insan hakları eğitimcisi Peter Staudtner ve İsveç vatandaşı Ali Gharavi.