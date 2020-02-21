Batman'daki 12 bin yıllık Hasankeyf'te baraj alanında biriken su seviyesi yüzde 20'yi geçti. Geçen yıl Kasım ayında su verilmeye başlanılan eski Hasankeyf yerleşim alanına ulaşımı sağlayan 60 yıllık köprü de baraj gölünde kaybolmak üzere.

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Dicle Nehri üzerindeki, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı Ilısu Barajı'nın geçtiği alanlardan bir olan tarihi Hasankeyf ilçesi kısmen su altında kaldı

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Eski Hasankeyf'te yaşamın kalmadığını anlatan Belediye Başkanı Abdulvahap Başkan Kusen, "Yeni Hasankeyf'te 900’e yakın konut yapıldı ve ilçe sakinlerinin tamamı yeni konutlara taşındı. Eski yerleşim biriminde kimse kalmadı. Hasankeyf’in bulunduğu eski yerleşim birimi, baraj havzası konumunda olacak. Şu ana kadar yüzde 20 oranında su toplandı. Bu su oranı baharda 60 yıllık köprüyü tamamen su altında bırakacak ve havzada yaklaşık 10,5 milyar metreküp su toplanmış olacak. Eski yerleşim birimimizin yanı sıra Irmak, İncirli köyleri ile Suçeken, Urganlı ve Kesmeköprü köylerinin bir kısmı da su altında kaldı" dedi.