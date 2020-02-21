11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Pasaport Kanunu'nda yapılan son düzenleme ile 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararının kaldırıldığını duyurdu.
Müdürlük'ten yapılan açıklama:
"Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20 Aralık 2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır."
12 bin yıllık Hasankeyf'e son bakış
Batman'daki 12 bin yıllık Hasankeyf'te baraj alanında biriken su seviyesi yüzde 20'yi geçti. Geçen yıl Kasım ayında su verilmeye başlanılan eski Hasankeyf yerleşim alanına ulaşımı sağlayan 60 yıllık köprü de baraj gölünde kaybolmak üzere.
DHACopyright: DHA
Dicle Nehri üzerindeki, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı Ilısu Barajı'nın geçtiği alanlardan bir olan tarihi Hasankeyf ilçesi kısmen su altında kaldı
DHACopyright: DHA
Eski Hasankeyf'te yaşamın kalmadığını anlatan Belediye Başkanı Abdulvahap Başkan Kusen, "Yeni Hasankeyf'te 900’e yakın konut yapıldı ve ilçe sakinlerinin tamamı yeni konutlara taşındı. Eski yerleşim biriminde kimse kalmadı. Hasankeyf’in bulunduğu eski yerleşim birimi, baraj havzası konumunda olacak. Şu ana kadar yüzde 20 oranında su toplandı. Bu su oranı baharda 60 yıllık köprüyü tamamen su altında bırakacak ve havzada yaklaşık 10,5 milyar metreküp su toplanmış olacak. Eski yerleşim birimimizin yanı sıra Irmak, İncirli köyleri ile Suçeken, Urganlı ve Kesmeköprü köylerinin bir kısmı da su altında kaldı" dedi.
Canlı anlatım
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11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Pasaport Kanunu'nda yapılan son düzenleme ile 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararının kaldırıldığını duyurdu.
Müdürlük'ten yapılan açıklama:
"Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20 Aralık 2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır."
12 bin yıllık Hasankeyf'e son bakış
Batman'daki 12 bin yıllık Hasankeyf'te baraj alanında biriken su seviyesi yüzde 20'yi geçti. Geçen yıl Kasım ayında su verilmeye başlanılan eski Hasankeyf yerleşim alanına ulaşımı sağlayan 60 yıllık köprü de baraj gölünde kaybolmak üzere.
Dicle Nehri üzerindeki, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı Ilısu Barajı'nın geçtiği alanlardan bir olan tarihi Hasankeyf ilçesi kısmen su altında kaldı
Eski Hasankeyf'te yaşamın kalmadığını anlatan Belediye Başkanı Abdulvahap Başkan Kusen, "Yeni Hasankeyf'te 900’e yakın konut yapıldı ve ilçe sakinlerinin tamamı yeni konutlara taşındı. Eski yerleşim biriminde kimse kalmadı. Hasankeyf’in bulunduğu eski yerleşim birimi, baraj havzası konumunda olacak. Şu ana kadar yüzde 20 oranında su toplandı. Bu su oranı baharda 60 yıllık köprüyü tamamen su altında bırakacak ve havzada yaklaşık 10,5 milyar metreküp su toplanmış olacak. Eski yerleşim birimimizin yanı sıra Irmak, İncirli köyleri ile Suçeken, Urganlı ve Kesmeköprü köylerinin bir kısmı da su altında kaldı" dedi.