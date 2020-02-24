Manisa’nın Akhisar ilçesinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.43’te meydana gelen merkez üssünün Akhisar’ın Karabörklü Mahalesi olduğunu depremin şiddetinin de 4,8 olarak kaydedildiğini duyurdu.

AFAD, depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu belirtti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 5,0 olduğunu, derinliğinin ise 6.7 km olduğunu duyurdu.

Deprem, Manisa il merkezinde, İzmir’de ve diğer çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Quote Message: 24.02.2020 tarihinde saat 05.43 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." from Manisa Valiliği 24.02.2020 tarihinde saat 05.43 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." Manisa Valiliği