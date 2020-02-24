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Manisa'da 4,8 şiddetinde deprem meydana geldi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetinin 4,8 olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise şiddetin, 5,0 olarak kaydetti. Deprem Manisa il merkezi, İzmir ve çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

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Canlı anlatım

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  1. Manisa'daki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi

    Manisa’nın Akhisar ilçesinde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.43’te meydana gelen merkez üssünün Akhisar’ın Karabörklü Mahalesi olduğunu depremin şiddetinin de 4,8 olarak kaydedildiğini duyurdu.

    AFAD, depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu belirtti.

    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 5,0 olduğunu, derinliğinin ise 6.7 km olduğunu duyurdu.

    Deprem, Manisa il merkezinde, İzmir’de ve diğer çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

    Quote Message: 24.02.2020 tarihinde saat 05.43 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." from Manisa Valiliği
    Manisa Valiliği
    Manisa Akhisar deprem
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