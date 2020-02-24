Canlı
Manisa'da 4,8 şiddetinde deprem meydana geldi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetinin 4,8 olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise şiddetin, 5,0 olarak kaydetti. Deprem Manisa il merkezi, İzmir ve çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Manisa'daki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi
Manisa’nın Akhisar ilçesinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.43’te meydana gelen merkez üssünün Akhisar’ın Karabörklü Mahalesi olduğunu depremin şiddetinin de 4,8 olarak kaydedildiğini duyurdu.
AFAD, depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu belirtti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 5,0 olduğunu, derinliğinin ise 6.7 km olduğunu duyurdu.
Deprem, Manisa il merkezinde, İzmir’de ve diğer çevre il ve ilçelerde de hissedildi.