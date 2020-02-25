Erdoğan: İdlib’i süratle çözmemiz gerekiyor, 5 Mart’ta Putin ile bir araya gelebiliriz

Quote Message: Bu haftasonu yapılan görüşmelerle ilgili ise Macron ile aynı şekilde Merkel ve Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Yarın Rus heyeti İdlib görüşmeleri için Türkiye’ye gelecek. Bizim Putin ile belirlediğimiz tarih yani 5 Mart'ta bizim en kötü ihtimalde Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Telefonun ötesine geçip yüz yüze bu görüşmeleri yapmamız söz konusu olacak." from Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı

Bu haftasonu yapılan görüşmelerle ilgili ise Macron ile aynı şekilde Merkel ve Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Yarın Rus heyeti İdlib görüşmeleri için Türkiye’ye gelecek. Bizim Putin ile belirlediğimiz tarih yani 5 Mart'ta bizim en kötü ihtimalde Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Telefonun ötesine geçip yüz yüze bu görüşmeleri yapmamız söz konusu olacak."