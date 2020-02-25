Canlı

Erdoğan: İdlib’i süratle çözmemiz gerekiyor, 5 Mart’ta Putin ile bir araya gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 910 kilometrelik sınırı nedeniyle Suriye'deki mücadelenin içinde olmaya "mecbur değil, mahkum olduğunu" söyledi. Erdoğan, İdlib'le ilgili yarın Rusya'dan bir heyetin geleceğini, Rusya lideri Putin ile de 5 Mart'ta görüşebileceklerini aktardı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Erdoğan: İdlib’i süratle çözmemiz gerekiyor, 5 Mart’ta Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’a yapacağı resmi ziyaret öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı

    ERDOGAN
    Copyright: Reuters
    Quote Message: İdlib'i süratle çözmemiz gerekiyor. Türkiye-Rusya arasında yaşanan bir süreç var. Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. İnkar etseler de bu tespit bizde. Dolayısıyla bizim burada 911 km sınırımız varken biz böyle bir mücadelenin içerisinde olmayacağız da onlar mı olacak? Biz bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil, mahkûmuz.
    Quote Message: Bu haftasonu yapılan görüşmelerle ilgili ise Macron ile aynı şekilde Merkel ve Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Yarın Rus heyeti İdlib görüşmeleri için Türkiye’ye gelecek. Bizim Putin ile belirlediğimiz tarih yani 5 Mart'ta bizim en kötü ihtimalde Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Telefonun ötesine geçip yüz yüze bu görüşmeleri yapmamız söz konusu olacak." from Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı
    Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı

  2. Ankara'da Bylock soruşturması: Gözaltı kararı verilen 24 kişiden 13’ü yakalandı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı oldukları iddia edilen 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Haber ajansları, hakkında gözaltı kararı verilen 24 kişiden 13'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

Yukarı dön