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Erdoğan: İdlib’i süratle çözmemiz gerekiyor, 5 Mart’ta Putin ile bir araya gelebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 910 kilometrelik sınırı nedeniyle Suriye'deki mücadelenin içinde olmaya "mecbur değil, mahkum olduğunu" söyledi. Erdoğan, İdlib'le ilgili yarın Rusya'dan bir heyetin geleceğini, Rusya lideri Putin ile de 5 Mart'ta görüşebileceklerini aktardı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Erdoğan: İdlib’i süratle çözmemiz gerekiyor, 5 Mart’ta Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’a yapacağı resmi ziyaret öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı
Ankara'da Bylock soruşturması: Gözaltı kararı verilen 24 kişiden 13’ü yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı oldukları iddia edilen 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber ajansları, hakkında gözaltı kararı verilen 24 kişiden 13'ünün gözaltına alındığını bildirdi.