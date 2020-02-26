Malatya'da 4,9'luk deprem - İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok - Türkiye'de bugün

Basım saati 7:087:08Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem: Vali hasarlı evlere girmeme uyarısı yaptıDHACopyright: DHAMalatya'nın Kale ilçesinde, gece 02.03'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı. Malatya Valisi Aydın Baruş, halkı önceden tespit edilen ağır hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı. Vali Baruş ayrıca Çayköy mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu iddiasını yalanladı.false
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Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem: Vali hasarlı evlere girmeme uyarısı yaptı
Malatya'nın Kale ilçesinde, gece 02.03'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı.
Malatya Valisi Aydın Baruş, halkı önceden tespit edilen ağır hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.
Vali Baruş ayrıca Çayköy mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu iddiasını yalanladı.
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