Malatya'da 4,9'luk deprem - İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok - Türkiye'de bugün

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Malatya'nın Kale ilçesinde, gece 02.03'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, halkı önceden tespit edilen ağır hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

Vali Baruş ayrıca Çayköy mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu iddiasını yalanladı.

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