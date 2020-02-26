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Malatya'da 4,9'luk deprem - İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok - Türkiye'de bugün

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Canlı anlatım

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  1. Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem: Vali hasarlı evlere girmeme uyarısı yaptı

    Malatya'da sokakta bekleyenler
    Copyright: DHA

    Malatya'nın Kale ilçesinde, gece 02.03'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı.

    Malatya Valisi Aydın Baruş, halkı önceden tespit edilen ağır hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

    Vali Baruş ayrıca Çayköy mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu iddiasını yalanladı.

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