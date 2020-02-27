Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi Ocak ayında 97,1 iken, Şubat ayında %0,4 oranında artarak 97,5 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki artışın, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandığı bildirildi.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Şubat ayında %0,3 oranında artarak 106,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %3,4 oranında artarak 98,5 değerini aldı.

Tüketici ve inşaat sektörü güven endeksi düştü

Tüketici güven endeksi Şubat ayında %2,7 oranında azalarak 57,3 değerini, perakende ticaret güven endeksi %2,0 oranında azalarak 102,9 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %5,7 oranında azalarak 74,5 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliğe, 100'den küçük olması ise kötümserliğe işaret ediyor.