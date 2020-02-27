TÜİK: Ekonomik güven endeksi arttı, tüketici ve inşaat sektörü güven endeksi azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi Ocak ayında 97,1 iken, Şubat ayında %0,4 oranında artarak 97,5 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksindeki artışın, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandığı bildirildi.
Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Şubat ayında %0,3 oranında artarak 106,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %3,4 oranında artarak 98,5 değerini aldı.
Tüketici ve inşaat sektörü güven endeksi düştü
Tüketici güven endeksi Şubat ayında %2,7 oranında azalarak 57,3 değerini, perakende ticaret güven endeksi %2,0 oranında azalarak 102,9 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %5,7 oranında azalarak 74,5 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliğe, 100'den küçük olması ise kötümserliğe işaret ediyor.
TÜİKCopyright: TÜİK
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre bugün iptal edilen seferler şunlar: 10.30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy, 11.50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa, 14.30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy.
İstanbul ve Marmara'da etkisini hissettiren lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları, bazı sabah seferlerini de iptal etmişti.
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan duyuruda, bu sabah saat 05.08'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.
Canlı anlatım
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TÜİK: Ekonomik güven endeksi arttı, tüketici ve inşaat sektörü güven endeksi azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi Ocak ayında 97,1 iken, Şubat ayında %0,4 oranında artarak 97,5 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksindeki artışın, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandığı bildirildi.
Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Şubat ayında %0,3 oranında artarak 106,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %3,4 oranında artarak 98,5 değerini aldı.
Tüketici ve inşaat sektörü güven endeksi düştü
Tüketici güven endeksi Şubat ayında %2,7 oranında azalarak 57,3 değerini, perakende ticaret güven endeksi %2,0 oranında azalarak 102,9 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %5,7 oranında azalarak 74,5 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliğe, 100'den küçük olması ise kötümserliğe işaret ediyor.
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre bugün iptal edilen seferler şunlar: 10.30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy, 11.50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa, 14.30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy.
İstanbul ve Marmara'da etkisini hissettiren lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları, bazı sabah seferlerini de iptal etmişti.
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan duyuruda, bu sabah saat 05.08'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.