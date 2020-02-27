Türkiye'deki internet kullanıcıları bazı sitelere ve Twitter gibi sosyal medya platformlarına girmekte zorluk yaşadıklarını ifade ediyorlar.

Dünya çapında internet kesintilerini ve erişim sıkıntılarını takip eden Netblocks.org, Türk Telekom kullanıcılarının Türkiye saati ile 23:30 civarından itibaren Twitter'a ulaşamadığını duyurdu.