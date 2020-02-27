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Hatay Valisi Doğan: İdlib'deki hava saldırısında şehit sayısı 22'ye yükseldi, yaralı ve ağır yaralılarımız var
Vali Rahmi Doğan, İdlib'deki saldırının Suriye savaş uçakları tarafından Balyun bölgesinde düzenlendiğini söyledi. Doğan, "Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor" dedi. Saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı'nda güvenlik toplantısı yapıldı. Türkiye'de internete ve sosyal medya uygulamalarına erişimde sıkıntı yaşandığı bildiriliyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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Reyhanlı Devlet Hastanesi önünde bekleyiş sürüyor
BBC'nin şu an Hatay'da bulunan Suriye prodüktörü Riam Dalati, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nin önünde halkın toplandığını, sakin ancak gergin bir bekleyişin sürdüğünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Polisin hastanenin acil servisi girişinde kordon çektiğini belirten Dalati, Vali'nin aracının da acil servis girişinde olduğunu yazdı.
Hatay Valisi Doğan: Şehit sayısı 22'ye çıktı
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'deki saldırı sonrası hayatını kaybeden askerlerin sayısının 22'ye çıktığını, ağır yaralı askerlerin tedavisinin devam ettiğini açıkladı:
"Üzülerek belirtiyorum ki bu sayı 22’ye çıkmıştır. Şu an tüm askerlerimiz Cilvegözü sınır kapısından içeri alınmıştır yaralılarımız Cilvegözü’nde hastanededir."
Reuters: Türkiye, Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya geçişini engellememe kararı aldı
Reuters, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurdu.
Türk yetkili sahil güvenliğe ve sınır polisine mültecileri engellememe emri verildiğini de ekledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanlığı, "Sayın Bakanımız NATO Genel Sekreteri ile görüşmüştür." açıklaması yaptı.
Stoltenberg, 11 Şubat'ta Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada "İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esed rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum." demişti.
Türkiye'de internete ve sosyal medya uygulamalarına erişimde sıkıntı yaşandığı bildiriliyor
Türkiye'deki internet kullanıcıları bazı sitelere ve Twitter gibi sosyal medya platformlarına girmekte zorluk yaşadıklarını ifade ediyorlar.
Dünya çapında internet kesintilerini ve erişim sıkıntılarını takip eden Netblocks.org, Türk Telekom kullanıcılarının Türkiye saati ile 23:30 civarından itibaren Twitter'a ulaşamadığını duyurdu.
İdlib'deki saldırının ardından Cumhurbaşkanlığı'nda güvenlik toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı gerçekleştirmiştir. 2 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilmiştir." açıklaması yaptı.
İyi Parti de, Genel Başkan Meral Akşener'in İdlib'deki son durumla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştüğünü, gelişmeleri Ankara'da takip etmek üzere Balıkesir programını iptal ederek Başkent'e döndüğünü duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, parti yönetiminin Ankara'da olan üyelerini topladı.
MHP'den yapılan açıklamada da "Genel Başkanımız divan üyelerimizle birlikte genel merkezde gelişmeleri takip etmektedir" denildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan: 'İdlib'de 9 şehidimiz var'
Anadolu Ajansı, Twitter'da Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın İdlib'de Suriye ordusunun saldırısı sonucu 9 askerin hayatını kaybettiğini, ağır yaralıların olduğunu açıkladı.
Hatay Valisi Doğan, kameralar karşısında yaptığı açıklamada da "Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Yaralılarımıza gerekli müdahaheleler yapılmaktadır." dedi.
Saldırının Suriye savaş uçakları tarafından Balyun bölgesinde yapıldığını duyurdu.