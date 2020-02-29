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Erdoğan: Sayın Putin'e 'Önümüzden çekilin, bizi rejimle baş başa bırakın' dedim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısı sonrası ilk kez konuştu. Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada, " 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' sorusunu soranlar, Türkiye'nin terör örgütlerine teslim olmasını bize tavsiye ediyorlar" dedi. Göçmenlerin Avrupa'ya gidebilmesi için bundan sonra sınır kapılarının açık tutulacağını söyleyen Erdoğan, "Dün 18 bin oldu kapıyı zorlayıp geçenler. Bugün de 25 bini bulur" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Erdoğan ‘Türkiye’nin Suriye’de ne işi var?’ sorusunu eleştirdi: “Bu soruyu soranlar Türkiye’nin terör örgütlerine teslim olmasını bize tavsiye ediyorlar”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yaptığı konuşmada Suriye’deki gelişmelere de değindi. Erdoğan, İdlib’deki saldırıda hayatını kaybeden askerlerin sayısının 36’ya yükseldiğini duyurdu.
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27 Şubat gecesi Suriye rejiminin saldırısı sonucu 36 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Türkiye Suriye’deki rejim hedeflerini vurmaya devam ediyor.
Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlere engel olmayacağına ilişkin haberlerin ardından, Edirne’de Yunanistan ve Bulgaristan sınırında toplanan göçmenlerin bekleyişi sürüyor.
TBMM'de grubu bulanan 4 parti (AKP, CHP, MHP, İYİ Parti), İdlib saldırısını ortak bildiriyle kınadı. HDP, İdlib’de yaşanan saldırı ardından Meclis"te ortak bildiriye neden imza atmadıklarına ilişkin, “İdlib topraklarına düşen her gencimiz için çok üzgünüz, onlara rahmet ve ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ama bunu bütün siyasi sorumluluğu taşıyanlarla beraber yapmayı uygun görmüyoruz” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Cuma gecesi, İdlib saldırısı sonrası ABD’nin Türkiye ile temas halinde olduğunu ve Türkiye’ye yardım seçeneklerini gözden geçirdiğini belirtti.
Reuters’a konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili de, Türkiye’ye acil olarak Suriye’de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını aradıklarını bildirdi, ancak bunun “Amerikan birimlerinin askeri hareketini içermeyeceğini” kaydetti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Cuma günü İdlib gündemiyle acil toplandı. Genel Sekreter Antonio Guterres, açılış konuşmasında, bölgede birkaç gündür süren gerilimin sadece ateşkesle sonlanabileceğini söyledi.