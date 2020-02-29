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Erdoğan: Sayın Putin'e 'Önümüzden çekilin, bizi rejimle baş başa bırakın' dedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısı sonrası ilk kez konuştu. Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada, " 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' sorusunu soranlar, Türkiye'nin terör örgütlerine teslim olmasını bize tavsiye ediyorlar" dedi. Göçmenlerin Avrupa'ya gidebilmesi için bundan sonra sınır kapılarının açık tutulacağını söyleyen Erdoğan, "Dün 18 bin oldu kapıyı zorlayıp geçenler. Bugün de 25 bini bulur" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Erdoğan ‘Türkiye’nin Suriye’de ne işi var?’ sorusunu eleştirdi: “Bu soruyu soranlar Türkiye’nin terör örgütlerine teslim olmasını bize tavsiye ediyorlar”

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yaptığı konuşmada Suriye’deki gelişmelere de değindi. Erdoğan, İdlib’deki saldırıda hayatını kaybeden askerlerin sayısının 36’ya yükseldiğini duyurdu.

    Erdogan
    Copyright: Getty Images
    Quote Message: 'Orada ne işiniz var?' diyenler... Biz oraya Esed’in davetlisi olarak gitmedik, biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı 'Bu iş bitti' demeden oradan çıkmaya niyetimiz yok. Dün (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’e de söyledim. Sizin orada ne işiniz var? Siz orada çekilin, biz Esed güçleriyle gereğini yaparız."
    Quote Message: ‘Türkiye’nin Suriye’de ne işi var’ sorusunu soranlar, Türkiye’nin terör örgütlerine teslim olmasını bize tavsiye ediyorlar. Terör örgütlerine teslim mi olalım? Ülkemize düşman rejime boyun mu eğelim?"
    Quote Message: Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Dün 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler (göçmenler). Bugün de 25 bini bulur. Bundan sonra kapıları kapatmayacağız, bu devam edecek."
    Quote Message: Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz. Şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru öldürülürken, 300'e yakın araç imha edilmiştir. Dün akşam itibarıyla 7 kimyasal ürünlerin olduğu depo, onlar da yine patlatılmıştır. İşin bu noktaya gelmesini asla arzu etmezdik. Ama madem ki kendileri bizi buna zorladılar sonuçlarına da katlanacaklar."

  2. Post update

    27 Şubat gecesi Suriye rejiminin saldırısı sonucu 36 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Türkiye Suriye’deki rejim hedeflerini vurmaya devam ediyor.

    Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlere engel olmayacağına ilişkin haberlerin ardından, Edirne’de Yunanistan ve Bulgaristan sınırında toplanan göçmenlerin bekleyişi sürüyor.

    TBMM'de grubu bulanan 4 parti (AKP, CHP, MHP, İYİ Parti), İdlib saldırısını ortak bildiriyle kınadı. HDP, İdlib’de yaşanan saldırı ardından Meclis"te ortak bildiriye neden imza atmadıklarına ilişkin, “İdlib topraklarına düşen her gencimiz için çok üzgünüz, onlara rahmet ve ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ama bunu bütün siyasi sorumluluğu taşıyanlarla beraber yapmayı uygun görmüyoruz” dedi.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Cuma gecesi, İdlib saldırısı sonrası ABD’nin Türkiye ile temas halinde olduğunu ve Türkiye’ye yardım seçeneklerini gözden geçirdiğini belirtti.

    Reuters’a konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili de, Türkiye’ye acil olarak Suriye’de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını aradıklarını bildirdi, ancak bunun “Amerikan birimlerinin askeri hareketini içermeyeceğini” kaydetti.

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Cuma günü İdlib gündemiyle acil toplandı. Genel Sekreter Antonio Guterres, açılış konuşmasında, bölgede birkaç gündür süren gerilimin sadece ateşkesle sonlanabileceğini söyledi.

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