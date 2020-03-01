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Erdoğan ile Putin 5 Mart'ta Moskova'da görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında İdlib konusunda yapılacak görüşmenin tarihi 5 Mart olarak belirlendi. Görüşme Moskova'da olacak. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Erdoğan ile Putin 5 Mart'ta Moskova'da görüşecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart Perşembe günü Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

    İdlib'deki saldırılarda 34 Türk askerinin yaşamını yitirmesi sonrasında iki ülke arasındaki diplomasi trafiği de hızlanmıştı.

    Daha önce Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in 5 ya da 6 Mart'ta Erdoğan ile görüşebileceği belirtilmişti.

    Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da eşlik edeceği belirtildi.

    Erdoğan ve Putin
    Copyright: Getty Images
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