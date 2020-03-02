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Süleyman Soylu: Yunanistan'ı insanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz
İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerince, Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen kaçak göçmenlere gaz ve ses bombaları atılmasına ilişkin, "Yunanistan'ın üzerine düşen, sınırlarına gelmiş insanların sığınma taleplerini göç hukuku açısından değerlendirip, koruma sağlanması gerekenleri koruma altına almaktır" dedi. Türkiye'de gün içerisinde yaşanan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda...
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AA: Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
Anadolu Ajansı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca roketli saldırı düzenlendiğini ve yaralıların olduğunu bildirdi.
Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.
Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Süleyman Soylu: Yunanistan'ı insanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerince, Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen kaçak göçmenlere gaz ve ses bombaları atılmasına ilişkin, Anadolu Ajansı'na açıklama yaptı.
Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geliyor
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bu gece Ankara'ya varacak.
James Jeffrey yarın Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'la görüşecek.
Kelly Kraft İse yarın Hatay ve Antep’e gidecek, Çarşamba günü de Ankara’da Sedat Önal’la görüşecek.
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Haftaya Suriye'deki gelişmeler ve Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen Türkiye'deki göçmenlerle ilgili haberlerle başlıyoruz.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Suriye rejimine ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürüldüğünü Pazar günü açıklamasının ardından, gece saatlerinde de Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk insansız hava araçlarının İdlib'deki saldırıları sonucu, Suriye Ordusuna mensup 19 askerin öldüğünü duyurdu.
Türkiye'nin, Yunanistan'la sınır kapılarını açtığı yönündeki haberleri takiben Edirne'ye giden göçmenlerin bazıları geri dönerken, bazıları ise bekleyişini sürdürüyor. Yunanistan sınırlarındaki güvenlik seviyesini maksimuma çıkarma kararı aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’den ayrılan göçmen sayısının 100 bini aştığını duyururken, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Cumartesi sabahından Pazar sabahına kadar “10 bin kişinin ülkeye girmesinin engellendiğini” ve “yasa dışı ülkeye girmeyi başaran 73 kişinin yakalandığını, gözaltına alındığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını” açıkladı.