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İzmir merkezli 5 ilde Gülen yapılanması soruşturmasında 74 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde, Gülen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alndı

    Barış Terkoğlu
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    Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun sabaha karşı evinden gözaltına allındığı belirtildi.

    Gözaltı kararının, 'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haber nedeniyle olduğu iddia edildi.

    Daha sonra Terkoğlu'nun çalışma arkadaşı gazeteci Barış Pehlivan, Twitter hesabından, Terkoğlu'nun sabaha karşı evinden gözaltına alındığını duyurdu.

    Terkoğlu'nun Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye götürüldüğü ve sabah saatlerinde ifadesinin alınacağı bildirildi.

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  2. İzmir merkezli 5 ilde Gülen yapılanması soruşturmasında 74 gözaltı

    İzmir merkezli 5 ilde, Gülen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenledi.

    DHA’da yer alan haberde, operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilen hakim ve TSK mensupları ile polislerin de bulunduğu 74 şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü duyuruldu.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının emniyetteki Gülen yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında da 18 şüpheli gözaltına alındı.

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