İzmir merkezli 5 ilde Gülen yapılanması soruşturmasında 74 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde, Gülen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenledi.

DHA’da yer alan haberde, operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilen hakim ve TSK mensupları ile polislerin de bulunduğu 74 şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü duyuruldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının emniyetteki Gülen yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında da 18 şüpheli gözaltına alındı.