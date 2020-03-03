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İçişleri Bakanı Soylu: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130.469
Türkiye'nin, Yunanistan'la sınır kapılarını açması sonrası, Bakan Soylu, Edirne üzerinden yapılan geçişlerin sayısının 130 bini aştığını söyledi. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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İYİ Parti lideri Akşener: Putin’in Suriye’de işi olmadığını düşünüyordun,ortak devriyeyi de kapsayan mutabakatı neden imzaladın Sayın Erdoğan?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, İdlib'de 34 askerin hayatını kaybettiği saldırı sonrası yaptığı basın toplantısı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.
Akşener, iktidarın Rusya siyasetini de hedef alarak, "Rusya’nın Suriye’de ne işi olduğunu bilemeyecek kadar tarih cahili birinin, kendi ülkesinin neden orada olduğunu bilmesi mümkün mü?" şeklinde konuştu.
Akşener Rusya başlığında şunları söyledi:
Rusya, 1958’den beri Suriye’de.Hem ikili anlaşmalarla, hem de askeri üsleriyle…
Bu gerçeği ve nedenlerini bilmiyorsan, ya da bilmeze yatıyorsan, o coğrafyaya niye kafanı uzattın Sayın Erdoğan?
Madem Putin’in Suriye’de işi olmadığını düşünüyordun,ortak devriyeyi de kapsayan mutabakatı neden imzaladın Sayın Erdoğan?
Erdoğan'ın basın toplantısı gündemde
İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saldırı sonrası basın toplantısındaki ifadeleri üzerinden de hedef aldı.
"37 oğlumuzu toprağa verirken, eğlenemezsin Sayın Erdoğan." diyen Akşener "Yas tutan milletin yüzüne gülerek mi ödeyeceksin?" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu konuşması sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ile aralarında geçen bir konuşmayı gülümseyerek aktarmıştı.
Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 12.37 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Şubat ayında yüzde 12.37 oldu
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,35, ÜFE ise yüzde 0,48 artış gösterdi.
Yunanistan: Türkiye mültecileri koçbaşı olarak kullanıyor
Yunan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin sınır kapılarını mülteci geçişleri için açması ile ilgili bir açıklama yaptı ve mültecilerin "koçbaşı" olarak kullanıldığını savundu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
İçişleri Bakanı Soylu: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130.469
Türkiye'nin, Yunanistan'la sınır kapılarını açması sonrası, Edirne üzerinden yapılan geçiş sayılarına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sayının 130 bini aştığını söyledi.
Yunan medyasında yer alan haberlere göre ise adalar güzergahı üzerinden yaklaşık 1000 kişi adalara ulaşmış durumda.
Uluslararası Göç Örgütü'nün açıkladığı verilere göre ise Edirne'de sınır hattında bekleyen mültecilerin sayısı 13 bin civarında.