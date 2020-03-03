İçişleri Bakanı Soylu: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130.469

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, İdlib'de 34 askerin hayatını kaybettiği saldırı sonrası yaptığı basın toplantısı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

Akşener, iktidarın Rusya siyasetini de hedef alarak, "Rusya’nın Suriye’de ne işi olduğunu bilemeyecek kadar tarih cahili birinin, kendi ülkesinin neden orada olduğunu bilmesi mümkün mü?" şeklinde konuştu.

Akşener Rusya başlığında şunları söyledi:

Rusya, 1958’den beri Suriye’de.Hem ikili anlaşmalarla, hem de askeri üsleriyle…

Bu gerçeği ve nedenlerini bilmiyorsan, ya da bilmeze yatıyorsan, o coğrafyaya niye kafanı uzattın Sayın Erdoğan?

Madem Putin’in Suriye’de işi olmadığını düşünüyordun,ortak devriyeyi de kapsayan mutabakatı neden imzaladın Sayın Erdoğan?

Erdoğan'ın basın toplantısı gündemde

İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saldırı sonrası basın toplantısındaki ifadeleri üzerinden de hedef aldı.

"37 oğlumuzu toprağa verirken, eğlenemezsin Sayın Erdoğan." diyen Akşener "Yas tutan milletin yüzüne gülerek mi ödeyeceksin?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu konuşması sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ile aralarında geçen bir konuşmayı gülümseyerek aktarmıştı.