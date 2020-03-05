12 yaşındaki Afgan Menice babasıyla buluştu

Sakarya’da umre dönüşü öksürük şikâyeti artan Türk vatandaşı bir hasta, başvurduğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Hastadan alınan kan örneklerinin tahlile gönderildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, hastanın üç aydır öksürük şikâyeti olduğunu söyledi ve “Ancak umre ziyaretinde öksürükte artış olmuş. Hekim arkadaşlarımız da hastayı, tetkiklerinin yapılması için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletti. Testlerin sonucuna göre durumu bakanlığımıza bildiriyoruz. Bu işlem spesifik değil, her gün yapıyoruz. Hastalarımızın test sonuçları şimdiye kadar hep negatif çıktı. Biz tedbirimizi almak durumundayız” dedi.

Koronavirüs nedeniyle umre ziyaretleri geçici bir süre için askıya alınmıştı.