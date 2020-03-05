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12 yaşındaki Afgan Menice babasıyla buluştu
BBC Türkçe'ye Yunanistan sınırında ailesinden ayrılıp kaybolduğunu ve tek başına kaldığını anlatan 12 yaşındaki Afgan mülteci Menice, babasıyla buluştu. Gelişmeler Canlı Anlatım sayfasında.
BBC Türkçe'ye Yunanistan sınırında ailesinden ayrılıp kaybolduğunu ve tek başına kaldığını anlatan 12 yaşındaki Afgan mülteci Menice, babasıyla buluştu. Gelişmeler Canlı Anlatım sayfasında.
Canlı anlatım
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12 yaşındaki Afgan Menice babasıyla buluştu
BBC Türkçe'nin Yunanistan sınırında görüştüğü, ailesini sınırı geçerken kaybeden 12 yaşındaki Afgan Menice babasıyla buluştu.
Sakarya'da umreden dönen bir hastada koronavirüs şüphesi
Sakarya’da umre dönüşü öksürük şikâyeti artan Türk vatandaşı bir hasta, başvurduğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
Hastadan alınan kan örneklerinin tahlile gönderildiği bildirildi.
İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, hastanın üç aydır öksürük şikâyeti olduğunu söyledi ve “Ancak umre ziyaretinde öksürükte artış olmuş. Hekim arkadaşlarımız da hastayı, tetkiklerinin yapılması için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletti. Testlerin sonucuna göre durumu bakanlığımıza bildiriyoruz. Bu işlem spesifik değil, her gün yapıyoruz. Hastalarımızın test sonuçları şimdiye kadar hep negatif çıktı. Biz tedbirimizi almak durumundayız” dedi.
Koronavirüs nedeniyle umre ziyaretleri geçici bir süre için askıya alınmıştı.