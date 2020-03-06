Didim açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı, 14 göçmen kurtarıldı
Didim açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı, 14 göçmen kurtarıldı. Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Didim açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı, 14 göçmen kurtarıldı. Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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Reuters: Yunanistan sınırda biriken göçmenlere tazyikli su kullandı, bunun üzerine Türkiye tarafından Yunan güvenlik güçlerine göz yaşartıcı gaz atıldı
Reuters haber ajansı, cuma sabahı Türkiye ve Yunanistan arasındaki sınırda gerilimin yükseldiğini ifade etti.
Bir Reuters muhabiri, sınırın Kestanelik köyü (Kastanies) tarafında, Yunan güvenlik güçlerinin sınıra dayanan göçmenlere karşı tazyikli su kullandığını aktardı.
Bunun üzerine Türkiye tarafından Yunan askerlerine doğru göz yaşartıcı gaz atıldığı belirtildi.
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Didim açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı, 14 göçmen kurtarıldı
DHA'nın haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinden Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin bir botu battı.
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 14 göçmeni kurtardığı ifade edildi.
İki göçmen grubu, Yunan adalarına geçmek için Didim'den iki botla açıldı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle, iki bottan birisi battı.
İhbar üzerine harekete geçen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek denize düşen 7 çocuk, 5 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 14 kişiyi kurtardı.
Kıyıya çıkarılan göçmenler, ambulanslara alınarak Didim Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedaviye alınan göçmenlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.Öte yandan, başka bir 69 kişilik göçmen grubu ise Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı. Göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin botlarını batırdığını ileri sürdü.