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Odatv Haber Müdürü Terkoğlu: Sizi hapsetmek için sebep aranıyorsa kanun kitabı uzatılıp genişletilebilir

'Libya'da hayatını kaybeden MİT mensupları' ile ilgili haber nedeniyle tutuklanan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, cezaevinden gazetesi Cumhuriyet'e bir yazı kaleme aldı ve süreç için "Sizi hapsetmek için sebep aranıyorsa kanun kitabı uzatılıp genişletilebilir." değerlendirmesini yaptı. Türkiye'deki gelişmeleri canlı aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Savunma Bakanlığı: Rus heyeti ile 10 Mart'ta İdlib mutabakatı çerçevesinde görüşmeler başlayacak

    Rusya'nın başkenti Moskova'da 6 saate yakın süren görüşmelerin ardından İdlib konusunda varılan son mutabakat ile ilgili Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

    Bakanlık, Rus askeri heyeti ile yarın Ankara'da toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

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    İki ülkenin üzerinde anlaştığı mutabakat:

    • İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.
    • Türk ve Rus devriyeleri, 15 Mart'ta M4 Karayolu'nun Trumba'dan (Serakib'in batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.
    • M4 Karayolu'nun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. 7 gün içinde esasları kararlaştırılacak.

  2. MİT cenazesi haberi - Odatv Haber Müdürü Terkoğlu: Sizi hapsetmek için sebep aranıyorsa kanun kitabı uzatılıp genişletilebilir

    'Libya'da hayatını kaybeden MİT mensupları' ile ilgili haber nedeniyle tutuklanan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, cezaevinden gazetesi Cumhuriyet'e bir yazı kaleme aldı ve süreç için "Sizi hapsetmek için sebep aranıyorsa kanun kitabı uzatılıp genişletilebilir." değerlendirmesini yaptı.

    Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve haberde imzası olan gazeteci Hülya Kılınç da "istihbarat faaliyetlerini işfa" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

    Terkoğlu'un yazısından bir bölüm:

    Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu,
    Copyright: Twitter
    Quote Message: "Nasıl olabilir? Kendi memleketinden uzakta şehit olan bir MİT mensubunun cenazesi devletin gizli bilgisi sayılabilir? Günlerdir Türkiye'nin konuştuğu, Cumhurbaşkanı'nın kürsüden ilan ettiği, Meclis'te bir vekilin adını soyadını açıkladığı, köy muhtarının bile sosyal medya hesabında şehidin fotoğrafıyla paylaştığı bir bilgi mahrem ilan edilir?
    Quote Message: MİT Başkanı'nın oğlunu evlendirmesi haber olurken, düğünün fotoğrafları, katılanlar paylaşırken, nasıl olur da şehit olan personelin cenazesi yasak kabul edilir? Görev başındaki MİT mensuplarının güvenliği için çıkarılmış bir kanunun, artık vatan toprağının altında olan bir istihbaratçı ile ne ilgisi var? Niyet, suçu bulmak değil, yaratmaksa bu soruların bir anlamı yok. Sizi hapsetmek için sebep aranıyorsa kanun kitabı uzatılıp genişletilebilir. Sizi susturmak, kaleminizi kırmak için mahkemeler bahane kılınabilir. "

    Pazar günü Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de aynı suçlamayla cezaevine konuldu.

    Toplam 6 gazeteci "istihbarat faaliyetlerini işfa" suçlamasıyla tutuklandı.

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