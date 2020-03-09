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Odatv Haber Müdürü Terkoğlu: Sizi hapsetmek için sebep aranıyorsa kanun kitabı uzatılıp genişletilebilir
'Libya'da hayatını kaybeden MİT mensupları' ile ilgili haber nedeniyle tutuklanan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, cezaevinden gazetesi Cumhuriyet'e bir yazı kaleme aldı ve süreç için "Sizi hapsetmek için sebep aranıyorsa kanun kitabı uzatılıp genişletilebilir." değerlendirmesini yaptı. Türkiye'deki gelişmeleri canlı aktarıyoruz.
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Savunma Bakanlığı: Rus heyeti ile 10 Mart'ta İdlib mutabakatı çerçevesinde görüşmeler başlayacak
Rusya'nın başkenti Moskova'da 6 saate yakın süren görüşmelerin ardından İdlib konusunda varılan son mutabakat ile ilgili Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.
Bakanlık, Rus askeri heyeti ile yarın Ankara'da toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.
İki ülkenin üzerinde anlaştığı mutabakat:
MİT cenazesi haberi - Odatv Haber Müdürü Terkoğlu: Sizi hapsetmek için sebep aranıyorsa kanun kitabı uzatılıp genişletilebilir
'Libya'da hayatını kaybeden MİT mensupları' ile ilgili haber nedeniyle tutuklanan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, cezaevinden gazetesi Cumhuriyet'e bir yazı kaleme aldı ve süreç için "Sizi hapsetmek için sebep aranıyorsa kanun kitabı uzatılıp genişletilebilir." değerlendirmesini yaptı.
Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve haberde imzası olan gazeteci Hülya Kılınç da "istihbarat faaliyetlerini işfa" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Terkoğlu'un yazısından bir bölüm:
Pazar günü Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de aynı suçlamayla cezaevine konuldu.
Toplam 6 gazeteci "istihbarat faaliyetlerini işfa" suçlamasıyla tutuklandı.