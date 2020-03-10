Kuzey Kıbrıs'ta ilk koronavirüs vakası tespit edildi

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15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala "Siyasal veya askeri casusluk" suçundan da tutuklandı.

Osman Kavala'nın Henri Barkey ile yoğun ilişkilerinin tespit edilmesi nedeniyle "Siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

DHA'nın haberien göre Şüpheli Osman Kavala, SEGBİS sistemiyle ile verdiği ifadesinde şunları söyledi

Kavala: Devlet sırrına erişmem söz konusu değil

"HTS kayıtlarında benim Henri Barkey ile herhangi bir telefon görüşmesi yapmamış olduğum ortaya çıktı. Benim çalışma ofisim otellerin olduğu çevrededir. Aynı baz istasyonunun kullanılması oldukça doğaldır. Benim casusluk faaliyetini yapabilmek için gerekli olan herhangi bir bilgiye sahip olmam, bilgiye erişmem mümkün değildir. Ben sivil toplumda çalışıyorum. Benim temasta olduğum insanlarda sivil toplum örgütüdür. Benim devletle ilgili insanlara temasım söz konusu değildir. Henri Barkey ile konferansta tanıştık. Bunun dışında bir tanışıklığımız yoktur. Benim darbe girişimine ne bir katkım ne de bir devlet sırrına erişmem söz konusudur" şeklinde konuştu.

Tutuklama kararı

Kavala'nın ifadesinin tamamlanmasının ardından "Henri Barkey ile süreklilik arz eder şeklinde ortak baz kayıtları, 18 Temmuz 2016 tarihinde birlikte bir lokantada görülmeleri, şüphelinin Henri Barkey ile Türkiye ve Ortadoğu meselelerinin görüşüldüğü konferanslarda görüştüklerine dair beyanları değerlendirildiğinde atılı suçun vasıf ve mahiyeti" nedeniyle "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan da tutuklanmasına karar verdi.