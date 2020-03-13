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Borsa İstanbul yönetimi, "pay piyasalarında aşırı oynaklık ve fiyatlardaki sert hareketleri sınırlamak" amacıyla aldığı önlemleri bugün uygulamaya başlayacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Borsa İstanbul yönetimi, Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) gün içindeki hareket aralığını belirleyen fiyat marjlarını düşürdü. Hisse senedi fiyatlarındaki ani dalgalanmalarda çalışan "devre kesici"ye ilişkin de ayarlamalara gitti.

Düzenlemeyle Pay Piyasası'nda, içinde bulunduğu pazar ve gruba göre yüzde 20 ya da yüzde 15 olan gün içi fiyat marjı, tüm gruplarda yüzde 10'a düşürüldü.

Mevcut uygulamada yüzde 10 ve yüzde 7,5 olan "devre kesici tetikleme oranı" ise tüm gruplarda yüzde 5'e indirildi.

Hisse senedinin içinde bulunduğu gruba göre 5, 15 ya da 25 dakika olan "devre kesici sonrası emir toplama süresi" ise tüm gruplarda 30 dakikaya çıkarıldı.

VİOP'ta fiyat marjları ise endeks vadeli işlem sözleşmelerinde yüzde 15'ten yüzde 10'a, pay vadeli işlem sözleşmelerinde yüzde 20'den 10'a düşürüldü.

BIST 100 endeksi dünü yüzde 7,26 değer kaybederek 93.639,50 puandan tamamlamıştı.