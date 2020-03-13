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Sağlık Bakanı Koca, 'Bir hastamız daha var' diyerek Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasını açıkladı
Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de koronavirüs testi pozitif çıkan ikinci kişiyle ilgili olarak, "İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir" dedi. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Borsa İstanbul pay piyasalarında oynaklığı azaltmak için bugünden itibaren değişim limitlerini azaltıyor
Borsa İstanbul yönetimi, "pay piyasalarında aşırı oynaklık ve fiyatlardaki sert hareketleri sınırlamak" amacıyla aldığı önlemleri bugün uygulamaya başlayacak.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Borsa İstanbul yönetimi, Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) gün içindeki hareket aralığını belirleyen fiyat marjlarını düşürdü. Hisse senedi fiyatlarındaki ani dalgalanmalarda çalışan "devre kesici"ye ilişkin de ayarlamalara gitti.
Düzenlemeyle Pay Piyasası'nda, içinde bulunduğu pazar ve gruba göre yüzde 20 ya da yüzde 15 olan gün içi fiyat marjı, tüm gruplarda yüzde 10'a düşürüldü.
Mevcut uygulamada yüzde 10 ve yüzde 7,5 olan "devre kesici tetikleme oranı" ise tüm gruplarda yüzde 5'e indirildi.
Hisse senedinin içinde bulunduğu gruba göre 5, 15 ya da 25 dakika olan "devre kesici sonrası emir toplama süresi" ise tüm gruplarda 30 dakikaya çıkarıldı.
VİOP'ta fiyat marjları ise endeks vadeli işlem sözleşmelerinde yüzde 15'ten yüzde 10'a, pay vadeli işlem sözleşmelerinde yüzde 20'den 10'a düşürüldü.
BIST 100 endeksi dünü yüzde 7,26 değer kaybederek 93.639,50 puandan tamamlamıştı.
Diyanet İşleri Başkanlığı: Cuma namazının kılınmaması söz konusu değil
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’de bazı sosyal medya hesaplarında yayılan “Koronavirüs nedeniyle Cuma namazı kılınmayacak” iddialarını yalanladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü, “Koronavirüs nedeniyle 13 Mart Cuma günü, Cuma namazının kılınmayacağına dair, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın Sosyal Medya Hesabından yapılmış gibi gösterilen ve gerçekle ilgisi olmayan bir ekran görüntüsünün, çok sayıda sosyal medya gruplarında paylaşıldığı öğrenilmiştir. Söz konusu paylaşım gerçek dışıdır” dedi.
Hasan Güçlü açıklamasında, “Cuma namazının kılınmaması gibi bir durum söz konusu değildir. İtibar edilmemesi istirham olunur” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.
Dolar/TL kuru güne 6,31 seviyesinden başladı
Dünya piyasalarında koronavirüs salgınının neden olduğu panik sürüyor. ABD ve İngiltere'de borsaların dün 1987'deki "Kara Pazartesi"den bu yana en büyük günlük kaybı yaşamasının ardından Asya piyasaları da güne sert düşüşle başladı.
Japonya'da Tokyo Borsası'nda Nikkei endeksinin yüzde 7, Güney Kore'de Seul Borsası'nda Kosdaq endeksinin yüzde 8 düşmesinin ardından borsalarda işlemler 20 dakika durduruldu.
Günün ilk saatlerinde borsalarda düşüş oranı Australya'da yüzde 7, Yeni Zelanda'da da yüzde 8 oldu.
Koronavirüs salgını sonrası piyasalarda korku ve panik havası
Türkiye'de ise Dolar/TL kuru güne 6,31 seviyesinden başladı.
Dün 7'nin üzerini gören Euro/TL kuru ise 7,08 seviyelerinde.
Gram altın alış 320 TL, satış 321 TL'den; çeyrek altın alış 511 TL, satış 523 TL'den işlem görüyor.
Kamu personelinin yurt dışına çıkışı durduruldu
Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışlarının durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi: Toplu taşıma araçları, durakları ve istasyonları sık sık temizlenecek
Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüsle mücadele tedbirlerini içeren genelge gönderdi.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre 11 maddelik genelgede, hastalıkla mücadelede kişisel tedbirlerin yanı sıra yerel yönetimler tarafından da bazı tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.
Genelgeye göre, yerel yönetimlerin sorumluluk alanındaki tüm toplu taşıma araçları, durakları ve istasyonları Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde, sık sık temizlenecek ve dezenfekte edilecek.
Halkın toplu olarak bulunduğu alanlar da (cadde, sokak, meydan, bulvar, pazar yeri) Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde dezenfekte edilecek ve sık periyotlarla temizlenecek.
İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler ve binalarda (hizmet binaları, metro ve otobüs durakları) ile toplu taşıma araçlarında halkın kolayca erişebileceği şekilde dezenfektanlar yerleştirilecek.
Halka açık istirahat ve eğlence yerlerinde hastalığın yayılmasına karşı denetimler sıklaştırılacak ve gerekli görülmesi halinde ilave tedbirler alınacak.
Hizmet binalarının Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde yüzey temizliği, havalandırılması ve dezenfeksiyonu sağlanacak. Diğer kamu, kurum ve kuruluşlarıyla ibadethane ve okullardan gelen talepler karşılanacak.
Çöpler daha sık ve düzenli olarak toplanacak, çöp toplama araç ve personel kapasitesi yeterli düzeyde tutulacak. Çöp depolama ve bertaraf tesislerinde gerekli tedbirler alınacak.
Vatandaşlar, bilbord, pano, afiş, mobil uygulamalar, dijital mecra, sosyal medyayla hastalıkla mücadele konusunda bilinçlendirilecek.
Yerel yönetimler personeli, acil ve zorunlu olmadıkça yurt dışına gönderilmeyecek.
Yurt dışından dönen personelin de Bilim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslar çerçevesinde takibi yapılarak toplu alanlardan uzak durması sağlanacak.
İhtiyaç duyulması halinde araç, gereç ve ekipman talepleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirilecek.
Mücadele kapsamında valilikler tarafından iletilecek talimatlar hızlıca ve titizlikle yerine getirilecek.