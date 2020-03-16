Dünyada koronavirüs vakalarının sayısı 169 bini geçti

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Koronavirüsten ölenlerin sayısı bugüne kadar 6 bin 500’ü geçti. Virüsün bulaştığı kişi sayısı 170 bine yaklaşırken, bu kişilerin 78 bine yakınının iyileştiği belirtildi.

0-9 yaş arası ölümün görülmediği virüs, Pazar günü Kamboçya’da 4 aylık bir bebekte görüldü.

Özbekistan’da da daha önce Fransa’dan ülkeye dönen ve koronavirüs tespit edildiği için hastaneye kaldırılan bir kadının iki çocuğuna yapılan testler de pozitif çıktı.

Ülkeye 15 Mart’ta Özbekistan Havayolları’yla İstanbul’dan giden bir kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Guatemala’da da virüsten kaynaklı ilk ölüm görüldü.