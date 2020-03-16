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Dünyada koronavirüs vakalarının sayısı 169 bini geçti

Koronavirüse yakalandığı tespit edilen kişi sayısı 169 bini; ölenlerin sayısı 6 bin 500'ü geçti. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Güney Kore: Her gün yeni gelen koronavirüslü hasta sayısı azalıyor

    Güney Kore
    Copyright: Getty Images

    Güney Koreli yetkililer, Pazartesi günü ülkede 74 yeni koronavirüs vakası tespit ettiklerini, bunun bir önceki güne göre önemli bir düşüş olduğunu açıkladı.

    29 Şubat’ta 909 kişiye COVID-19 tanısı konulan ülkede Mart ayı boyunca her gün tespit edilen vaka sayısı azaldı. Pazar günü 76 kişinin tespit edildiği açıklanmıştı.

    Ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 8 bin 236, ölü sayısı ise 75.

  2. Yeni Zelanda'da da toplu etkinlikler yasaklandı

    Yeni Zelanda
    Copyright: Getty Images

    Yeni Zelanda’da 500’den fazla kişinin katılacağı etkinlikler yasaklandı. Başbakan Jacinda Ardern, ülkede karantina kurallarına uymayanlara “sıfır tolerans” politikası uygulanacağını açıkladı.

  3. Dünyada koronavirüs vakalarının sayısı 169 bini geçti

    Filipinler
    Copyright: Getty Images

    Koronavirüsten ölenlerin sayısı bugüne kadar 6 bin 500’ü geçti. Virüsün bulaştığı kişi sayısı 170 bine yaklaşırken, bu kişilerin 78 bine yakınının iyileştiği belirtildi.

    0-9 yaş arası ölümün görülmediği virüs, Pazar günü Kamboçya’da 4 aylık bir bebekte görüldü.

    Özbekistan’da da daha önce Fransa’dan ülkeye dönen ve koronavirüs tespit edildiği için hastaneye kaldırılan bir kadının iki çocuğuna yapılan testler de pozitif çıktı.

    Ülkeye 15 Mart’ta Özbekistan Havayolları’yla İstanbul’dan giden bir kişide daha koronavirüs tespit edildi.

    Guatemala’da da virüsten kaynaklı ilk ölüm görüldü.

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