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Koronavirüs: Dünya çapında vaka sayısı 7 milyona yaklaştı
Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya çapında 6 milyon 898 bin 613 kişiye koronavirüs bulaştı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya çapında 6 milyon 898 bin 613 kişiye koronavirüs bulaştı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Dünya Bankası: Koronavirüs yüzünden 60 milyon kişi "aşırı yoksulluğa" itilebilir
Dünya Bankası, koronovirüs yüzünden 60 milyon kişinin "aşırı yoksulluğa" itilebileceğini söyledi.
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, koronavirüsün dünya ekonomisine etkisini “yıkıcı bir darbe” olarak tanımladı.
Koronavirüs, şimdiden milyonlarca kişinin işlerinden olmasına, işletmelerin batmasına ve daha yoksul ülkelerin asıl büyük darbeyi almasına yol açtı.
BBC’ye konuşan David Malpass, dünya çapında milyarlarca kişinin geçim kaynaklarının zarar görmesine yol açtığını söyledi.
Dünya Bankası "aşırı yoksulluğu" kişi başına günlük 1,90 ABD Doları'ndan az (12.90 TL) bir parayla yaşamak olarak tanımlıyor.
Dünya çapında koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 7 milyona yaklaştı
Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, dünya çapında 6 milyon 898 bin 613 kişiye koronavirüs bulaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 400.000'e yaklaştı. ABD, 109.802 ölümle Covid-19’un en fazla can kaybına yol açtığı ülke olmaya devam ediyor.
Türkiye de ise dün 21 kişi daha Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4.669’a çıktı.
Öte yandan siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından patlak veren protestolar dünya çapında devam ediyor. Cumartesi günü Washington’da ABD Kongre (Capitol) binasında ve Beyaz Saray yakınlarında binlerce kişi bir araya geldi. İngiltere, Avustralya gibi çeşitli ülkelerde de protesto gösterisi oldu.