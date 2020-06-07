Koronavirüs: Dünya çapında vaka sayısı 7 milyona yaklaştı

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, dünya çapında 6 milyon 898 bin 613 kişiye koronavirüs bulaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 400.000'e yaklaştı. ABD, 109.802 ölümle Covid-19’un en fazla can kaybına yol açtığı ülke olmaya devam ediyor.

Türkiye de ise dün 21 kişi daha Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4.669’a çıktı.

Öte yandan siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından patlak veren protestolar dünya çapında devam ediyor. Cumartesi günü Washington’da ABD Kongre (Capitol) binasında ve Beyaz Saray yakınlarında binlerce kişi bir araya geldi. İngiltere, Avustralya gibi çeşitli ülkelerde de protesto gösterisi oldu.