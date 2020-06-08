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Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz: Dikkat edilmezse tekrar karantina sürecine girlebilir
Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı ilk haftasonunda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve sokağa çıkanların maske takmadığı belirtilirken, Bilim Kurulu üyelerinden Serap Şimşek Yavuz, dikkat edilmemesi durumunda karantina günlerine geri dönülebileceğini söyledi Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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TELE1’in Ankara temsilcisi sabah saatlerinde gözaltına alındı
TELE1 televizyon kanalının Ankara temsilcisi İsmail Dükel’in sabah saat 07.30 sularında gözaltına alındığı belirtildi.
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Twitter’dan paylaştığı mesajda gözaltı kararı için “Demokrasilerde olmaz, olmamalıdır” dedi.
Normalleşme için erken mi, TTB ve Bilim Kurulu üyeleri ne diyor?
Fundanur Öztürk
Ankara
Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle yürürlüğe konan kısıtlamaların önemli bölümü 1 Haziran'da kaldırıldı ve normalleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. 6-7 Haziran'da ise salgının başlamasından bu yana ilk kez haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. Türk Tabipleri Birliği'nin de (TTB) aralarında olduğu bazı meslek örgütleri ve akademik çevreler normalleşme için henüz erken olduğunu söylüyor. BBC Türkçe'nin görüştüğü bazı Bilim Kurulu üyeleri ise bu görüşe katılmıyor. Fundanur Öztürk'ün haberi.Daha fazla bilgi
Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek: Dikkat edilmezse tekrar karantina sürecine girlebilir
Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı ilk haftasonunda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve sokağa çıkanların maske takmadığı belirtilirken, Bilim Kurulu üyelerinden Serap Şimşek Yavuz, dikkat edilmemesi durumunda karantina günlerine geri dönülebileceğini söyledi: