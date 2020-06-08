Quote Message: Daha önce yaptığımız uyarılar hâlâ geçerli. Açık havada olunması bir şeyi değiştirmez, sosyal mesafeye uyulmalı ve maske gibi önlemler alınmalı. O kadar kalabalığın yakın teması iyi değil. Semptomu olmayan taşıyıcı insanlar da var. Yeni normal dönemde kısıtlı şekilde bir araya gelinebilir ancak önlemlerin alınması gerekiyor. Düğün, nişan, taziye gibi durumlara dikkat edilmeli. İnsanlarda karantina sürecinden gelen bir sosyal yorgunluk var ancak dikkat edilmezse tekrar eski sayılara ulaşabiliriz ve tekrar karantina sürecine dönebiliriz.” from Serap Şimşek Yavuz İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Daha önce yaptığımız uyarılar hâlâ geçerli. Açık havada olunması bir şeyi değiştirmez, sosyal mesafeye uyulmalı ve maske gibi önlemler alınmalı. O kadar kalabalığın yakın teması iyi değil. Semptomu olmayan taşıyıcı insanlar da var. Yeni normal dönemde kısıtlı şekilde bir araya gelinebilir ancak önlemlerin alınması gerekiyor. Düğün, nişan, taziye gibi durumlara dikkat edilmeli. İnsanlarda karantina sürecinden gelen bir sosyal yorgunluk var ancak dikkat edilmezse tekrar eski sayılara ulaşabiliriz ve tekrar karantina sürecine dönebiliriz.”