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Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz: Dikkat edilmezse tekrar karantina sürecine girlebilir

Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı ilk haftasonunda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve sokağa çıkanların maske takmadığı belirtilirken, Bilim Kurulu üyelerinden Serap Şimşek Yavuz, dikkat edilmemesi durumunda karantina günlerine geri dönülebileceğini söyledi Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. TELE1’in Ankara temsilcisi sabah saatlerinde gözaltına alındı

    İsmail Dükel
    Copyright: TELE1

    TELE1 televizyon kanalının Ankara temsilcisi İsmail Dükel’in sabah saat 07.30 sularında gözaltına alındığı belirtildi.

    TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Twitter’dan paylaştığı mesajda gözaltı kararı için “Demokrasilerde olmaz, olmamalıdır” dedi.

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  2. Normalleşme için erken mi, TTB ve Bilim Kurulu üyeleri ne diyor?

    Fundanur Öztürk

    Ankara

    İstanbul

    Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle yürürlüğe konan kısıtlamaların önemli bölümü 1 Haziran'da kaldırıldı ve normalleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. 6-7 Haziran'da ise salgının başlamasından bu yana ilk kez haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. Türk Tabipleri Birliği'nin de (TTB) aralarında olduğu bazı meslek örgütleri ve akademik çevreler normalleşme için henüz erken olduğunu söylüyor. BBC Türkçe'nin görüştüğü bazı Bilim Kurulu üyeleri ise bu görüşe katılmıyor. Fundanur Öztürk'ün haberi.

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  3. Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek: Dikkat edilmezse tekrar karantina sürecine girlebilir

    İstanbul
    Copyright: Getty Images

    Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı ilk haftasonunda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve sokağa çıkanların maske takmadığı belirtilirken, Bilim Kurulu üyelerinden Serap Şimşek Yavuz, dikkat edilmemesi durumunda karantina günlerine geri dönülebileceğini söyledi:

    Quote Message: Daha önce yaptığımız uyarılar hâlâ geçerli. Açık havada olunması bir şeyi değiştirmez, sosyal mesafeye uyulmalı ve maske gibi önlemler alınmalı. O kadar kalabalığın yakın teması iyi değil. Semptomu olmayan taşıyıcı insanlar da var. Yeni normal dönemde kısıtlı şekilde bir araya gelinebilir ancak önlemlerin alınması gerekiyor. Düğün, nişan, taziye gibi durumlara dikkat edilmeli. İnsanlarda karantina sürecinden gelen bir sosyal yorgunluk var ancak dikkat edilmezse tekrar eski sayılara ulaşabiliriz ve tekrar karantina sürecine dönebiliriz.” from Serap Şimşek Yavuz İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
    Serap Şimşek Yavuzİstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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