Sağlık Bakanı Koca: Sonbaharda grip olanlara da Covid-19 testi yapacağız

Reuters Copyright: Reuters

İspanya’da Cumartesi günü seyircisiz oynanan La Liga’nın 28’inci haftasında Barcelona’nın deplasmanda Mallorca’yı 4-0 yendiği maçın 52’nci dakikasında tribünden atlayan bir kişi sahaya girip oyuncularla selfie çekmek istedi.

Üzerinde Messi formasıyla sakince girdiği sahada Barcelonalı oyuncu Jordi Alba ile selfie çekmeyi başaran taraftar daha sonra Messi’ye doğru yürürken güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Daha sonra İspanyol radyosu Cadena Cope’ya konuşan taraftar, Mallorca’da yaşan bir Fransız vatandaşı olduğunu ve stadyuma girebilmek için iki metrelik telleri tırmanmak zorunda kaldığını söyledi.

İsmini paylaşmak istemeyen taraftar “Maçın oynanacağını duyduğum andan beri bunun planını yapıyordum. Messi ile fotoğraf çektirmek onunla tanışmak istiyordum, o benim idolüm. Bir fotoğraf çektirdim ama çok güzel değildi, sonra polis bana fotoğrafı sildirtti. Messi’ye doğru gittiğimi söylemek için Jordi Alba’nın yanında durdum. Güzel bir deneyimdi” dedi.