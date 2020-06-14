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Sağlık Bakanı Koca: Sonbaharda grip olanlara da Covid-19 testi yapacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah gazetesine verdiği röportajda koronavirüsle mücadelede sonbahar aylarında grip belirtisi gösterenlere de Covid-19 testi yapılacağını söyledi. Gelişmeler Canlı Anlatım sayfasında.
Canlı anlatım
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Seyircisiz oynanan La Liga'da bir taraftar Messi ile selfie çekmek için sahaya atladı
İspanya’da Cumartesi günü seyircisiz oynanan La Liga’nın 28’inci haftasında Barcelona’nın deplasmanda Mallorca’yı 4-0 yendiği maçın 52’nci dakikasında tribünden atlayan bir kişi sahaya girip oyuncularla selfie çekmek istedi.
Üzerinde Messi formasıyla sakince girdiği sahada Barcelonalı oyuncu Jordi Alba ile selfie çekmeyi başaran taraftar daha sonra Messi’ye doğru yürürken güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.
Daha sonra İspanyol radyosu Cadena Cope’ya konuşan taraftar, Mallorca’da yaşan bir Fransız vatandaşı olduğunu ve stadyuma girebilmek için iki metrelik telleri tırmanmak zorunda kaldığını söyledi.
İsmini paylaşmak istemeyen taraftar “Maçın oynanacağını duyduğum andan beri bunun planını yapıyordum. Messi ile fotoğraf çektirmek onunla tanışmak istiyordum, o benim idolüm. Bir fotoğraf çektirdim ama çok güzel değildi, sonra polis bana fotoğrafı sildirtti. Messi’ye doğru gittiğimi söylemek için Jordi Alba’nın yanında durdum. Güzel bir deneyimdi” dedi.
İngiltere hükümeti 2 metrelik sosyal mesafenin '1 metreye indirilmesini' değerlendiriyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal mesafe için getirilen 2 metre kuralının gözden geçirilmesi talimatı verdi. Restoranlar başta olmak üzere çok sayıda işletme ve iktidardaki Muhafazakar Parti’den bazı milletvekilleri 2 metre kuralının işlerini ekonomik anlamda olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle mesafenin daraltılması çağrısı yapıyordu.
Kuralın İngiltere’de publar ve restoranların açılması için belirlenen 4 Temmuz tarihine kadar gözden geçirilip nihai kararın açıklanması bekleniyor.
Kararın, bilim insanları ve ekonomistlerin verileri ile analizlerinin incelenerek alınacağı bildiriliyor.
İngiltere hükümetinin mevcut tavsiyesi, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için 2 metre mesafe kuralına uyulması yönünde. Dünya Sağlık Örgütü de en az 1 metre mesafenin korunması tavsiyesinde bulunuyor.
Fransa ile Danimarka’nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler 1 metre kuralını uyguluyor.
Ama İngiliz hükümetinin danışmanları, mesafeyi 1 metreye indirmenin riski de 10 kat artıracağı uyarısını yapıyor.
Bakan Koca: Sonbaharda grip olanlara da Covid-19 testi yapacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah gazetesine verdiği röportajda koronavirüsle sonbahar aylarında mücadele için semptom gösteren herkese test yapmaya devam edileceğini söyledi.
Bakan Koca, “Özellikle sonbaharda görülen mevsimsel gribin Covid-19’dan ayrışması için belli başlı yakınması olan her vatandaşımıza test yapmayı kararlaştırdık” dedi.
Koca şu açıklamaları yaptı: