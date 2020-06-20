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Koronavirüs dönemi verilen yardımlar 20 milyar lirayı aştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara 20 milyar 493 milyon 602 bin 651 lira nakdi destek verdi. Gün boyu yaşanan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İran'da dolar 19 bin tümeni aşarak tarihi rekorunu kırdı
İran'da serbest döviz piyasasını takip eden "Bonbast.com"a göre serbest piyasada doların satış kuru 19 bin 80 tümene kadar çıktı.
AA'nın haberine göre euronun 21.325 tümene kadar yükseldiği ülkede, 1 Türk lirası ise 2.785 tümenden işlem görüyor.
İran'da 1 ABD doları, ocak ayında 13 bin 350 tümen civarında işlem görüyordu. Buna göre, İran'ın para birimi yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 42 değer kaybetti.
ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki 25 aylık süreçte ise tümenin dolara karşı değer kaybı yüzde 190'ı aştı.
İran Merkez Bankası Abdunnasır Himmeti, dolar kurundaki dalgalanmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) İran'ı kara listeye alması, koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüşler gibi gelişmelerin doların artışına neden olduğuna dikkati çekti.
Koronavirüs dönemi yardım, ödeme ve destekler 20 milyar lirayı aştı
AA'nın haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara 20 milyar 493 milyon 602 bin 651 lira nakdi destek verdi
Mart ayında Ekonomik İstikrar Kalkanı açıklanmış, salgının etkilerini azaltmak adına alınan ekonomik tedbirleri içeren pakette, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yardım, ödeme ve destekleri önemli bir yere sahip olmuştu.
Bakanlık bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Sosyal Destek Programı kapsamında biner lira ödeme yaptı.
Çalışma hayatını ilgilendiren ödeme ve destekleri de devreye sokan Bakanlık, 3 milyon 505 bin 902 çalışan için toplam 10 milyar 613 milyon 543 bin 961 lira Kısa Çalışma Ödeneği verdi.