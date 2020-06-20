Koronavirüs dönemi verilen yardımlar 20 milyar lirayı aştı

AA'nın haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara 20 milyar 493 milyon 602 bin 651 lira nakdi destek verdi

Mart ayında Ekonomik İstikrar Kalkanı açıklanmış, salgının etkilerini azaltmak adına alınan ekonomik tedbirleri içeren pakette, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yardım, ödeme ve destekleri önemli bir yere sahip olmuştu.

Bakanlık bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Sosyal Destek Programı kapsamında biner lira ödeme yaptı.

Çalışma hayatını ilgilendiren ödeme ve destekleri de devreye sokan Bakanlık, 3 milyon 505 bin 902 çalışan için toplam 10 milyar 613 milyon 543 bin 961 lira Kısa Çalışma Ödeneği verdi.