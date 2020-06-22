Dünya Sağlık Örgütü: Son 24 saatte dünya çapında tespit edilen yeni vaka sayısı rekor kırdı

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Bursa'da, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı dereler taştı. Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde ise taşan sular, araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri, sular altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yolları ise su bastı.

Anadolu Ajansı, selde dört kişinin kaybolduğunu ve iki kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

AA'ya göre halatlarla dere yatağına giren ekipler iki kişinin cansız bedenine ulaştı.

DHA ise sel nedeniyle beş kişinin öldüğünü, kayıp bir kişiyi arama faaliyetlerinin sürdüğünü aktardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün gece Bursa'ya giderek, sel bölgesinde incelemelerde bulundu.