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Dünya Sağlık Örgütü: Son 24 saatte dünya çapında tespit edilen yeni vaka sayısı rekor kırdı
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vakalarının sayısının rekor kırdığını açıkladı. Yeni vakaların çoğunun Amerika kıtalarından geldiği duyuruldu. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Diyarbakır'da 1,6 ton esrar, 7 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, ekili 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilo esrar ele geçirildi.
DHA'nın haberine göre operasyonda önceden tespiti yapılan, 89 farklı noktada 7 milyon 571 bin 62 kök kenevir bitkisi, arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilo esrar, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 8 bin 400 metre uzunluğundaki su hortumu/borusu, 6 su motoru ele geçirildi.
Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.
DHA, ele geçirilen kenevir bitkisinin son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğunu aktarıyor.
Dünya Sağlık Örgütü: Son 24 saatte dünya çapında tespit edilen yeni vaka sayısı rekor kırdı
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vakalarının sayısının, 183 bini geçerek rekor kırdığını açıkladı.
Yeni vakaların çoğunun Amerika kıtalarından geldiği duyuruldu.
WHO'ya göre vakaların 50 binden fazlası üç ülkede, Brezilya, ABD ve Hindistan'da görüldü.
Artan vaka sayısı, artan test kapasitesiyle de ilişkilendiriliyor.
ABD'de koronavirüs ölümleri azalırken vakalar dört gün üst üste arttı
ABD'de bir gün içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı azalmaya devam ederken günlük vaka sayısı dört gün üst üste arttı.
Salgının zirve noktasında günlük vaka sayısı çoğunlukla 30 bin - 40 bin arasında seyretmişti.
20 Haziran tarihli en güncel verilere göre son dönemde 20 binin altına kadar inen bu sayı, dört gün üst üste artarak tekrar 30 bine dayandı.
Bursa'da sel: En az dört kişi kayboldu
Bursa'da, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı dereler taştı. Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde ise taşan sular, araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri, sular altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yolları ise su bastı.
Anadolu Ajansı, selde dört kişinin kaybolduğunu ve iki kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.
AA'ya göre halatlarla dere yatağına giren ekipler iki kişinin cansız bedenine ulaştı.
DHA ise sel nedeniyle beş kişinin öldüğünü, kayıp bir kişiyi arama faaliyetlerinin sürdüğünü aktardı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün gece Bursa'ya giderek, sel bölgesinde incelemelerde bulundu.