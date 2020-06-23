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WHO: En büyük tehdit koronavirüs değil, küresel düzeyde dayanışma ve liderlik eksikliği

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı (WHO) edros Adhanom Ghebreyesus, "Halen yüzleştiğimiz en büyük tehdit virüs değil, kürsel düzeyde dayanışma ve liderlik eksikliği" dedi. Türkiye'de ve dünyada günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. WHO: En büyük tehdit koronavirüs değil, küresel düzeyde dayanışma ve liderlik eksikliği

    Dünya Sağlık Örgütü Başkanı (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Halen yüzleştiğimiz en büyük tehdit virüs değil, küresel düzeyde dayanışma ve liderlik eksikliği" dedi.

    Dubai'deki Dünya Hükümet Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılan Ghebreyesus, "Bu salgını bölünmüş bir dünyayla yenemeyiz" diye konuştu.

    Ghebreyesus, eleştirel konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın adını anmadı.

    Trump geçen ay WHO'nun tamamen Çin'in kontrolünde olduğunu iddia etmiş ve ülkesinin örgütle tüm ilişkisini keseceğini açıklamıştı.

    Amerikan Johns Hopkins Ünivrsitesi'nin son verilerine göre dünyada koronavirüs vakalarının sayısı 9 milyonu aştı.

    Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 472 bini geçti.

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