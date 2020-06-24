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MSB: İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu bir askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "23 Haziran 2020 tarihinde Hakkâri/Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, bir kahraman silah arkadaşımız sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Sirte neden önemli?
Ece Göksedef
BBC Türkçe
Libya'da Trablus hükümetine bağlı birliklerin, Sirte'yi Halife Hafter'in elinden geri almak için başlattığı operasyon sürüyor. Hafter'in ateşkes çağrısını reddeden Trablus hükümeti ve Ankara, Sirte alınmadan masaya oturmayacağını söylüyor. Birlikler Sirte'ye yaklaştıkça Hafter'i destekleyen Mısır, Sirte'yi kaybetmemek için Libya'ya ordularını gönderebileceğini duyurdu. Peki Sirte neden bu kadar önemli? Ece Göksedef'in haberi.Daha fazla bilgi
MSB: İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu bir askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlık, hayatını kaybeden askerin Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yayımladığı mesajda, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı adayı olarak kimi seçebilir?
ABD'de başkanlık seçimlerine yaklaşık 4,5 ay kaldı. Demokrat Parti’nin adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Mart ayında partisinin adayı olması halinde yardımcısı olarak bir kadın siyasetçiyi seçeceğini söylemişti. Biden, ABD Başkan Yardımcısı adayı olarak kimi seçebilir?Daha fazla bilgi
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran kanun teklifi yasalaştı
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda oy birliği ile kabul edilerek yasalaştı.
Teklifle 27 Mayıs 1960'da Demokrat Parti iktidarına son veren askeri yönetimin oluşturduğu Yüksek Adalet Divanı'nın kullandığı yetkilerin hukuki dayanağını oluşturan ve halen yürürlükte bulunan kanun hükümleri, geçmişe dönük olarak yürürlükten kaldırılıyor.
Yassıada yargılamalarından zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulacak.
Zarara uğradığı kesin olan ancak aradan geçen zaman sebebiyle tutar yönünden tespiti teknik olarak mümkün olmayan zararlar açısından hakkaniyete uygun bir miktar ödenecek.
Yüksek Adalet Divanı'nın hükümsüz hale gelen bütün kararları, adli sicil ve her türlü arşiv kayıtlarından silinecek.
Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin uğradıkları manevi zararlar, Hazine tarafından karşılanacak. Bu kişilerin mal varlığı değerlerinin müsadere edilmesinden kaynaklanan maddi zararları da giderilecek.
Zararlarının karşılanmasını isteyenler, Komisyon'un çalışma usul ve esaslarının Resmi Gazete'de yayımlanmasını izleyen 3 ay içinde Komisyon'a başvurarak, zararlarının tazminini isteyebilecek.
Kamu kurum ve kuruluşları, Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı'na ait belgeleri maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde TBMM Başkanlığı'na devredecek.
Düzenleme, 27 Mayıs 1960'tan itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kanun teklfinin yasalaşması sonrası milletvekillerine teşekkür etti.