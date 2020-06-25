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Koronavirüs vakalarının arttığı Avustralya'nın Melbourne kentine 1000 asker gönderildi
Avustralya ordusu koronavirüs vakalarının arttığı Victoria eyaletine 1000 asker gönderdiğini açıkladı. Askerler koronavirüs testleri yapılmasına ve seyahatten dönenlerin gönderildikeri otellerde karantinaya ne kadar uyulduğunu kontrol etmeye yardımcı olacak. Türkiye'de ve dünyada günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
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ABD'de New York dahil 3 eyalet, 8 eyaletten gelenlerin kendilerini 14 gün karantinaya almalarını istedi
ABD’de New York, New Jersey ve Connecticut eyelet yönetimleri, koronavirüs vakalarının arttığı sekiz eyaletten gelenlerin kendilerini evlerinde 14 gün karantinaya almalarını istedi.
New York Valisi Andrew Cuomo bu eyaletleri; Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas ve Utah olarak açıkladı.
New Jersey Valisi Phil Murphy de üç eyalette halkın koronavirüs salgını yüzünden "ölüp ölüp dirildiğini" ve virüsün “bir kez daha yayılmasın istemediğini” söyledi.
ABD’nin güneyinde ve batısındaki bazı eyaletlerde son dönemde koronavirüs vakaları rekor düzeyde artmıştı.
Washington Üniversitesi’nin tahminlerine göre ABD’de Ekim ayına kadar koronavirüsten ölenlerin sayısı 180 bini bulacak. Amerikalıların yüzde 95’inin maske takması halinde bu sayı 146 binde kalacak.
Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi’nin son verilerine göre ABD’de koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 300 bini aştı, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 121 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
ABD’de sağlık yetkilileri, salgınla mücadelede önümüzdeki haftaların çok kritik olacağını söylüyor.
Bazı Covid-19 hastaları neden koku ve tat alma duyularını yitiriyor?
İngiltere ve ABD gibi bazı ülkelerde, koku ve tat alma duyularının kaybedilmesi de yeni tür koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığının belirtileri arasında sıralanıyor. Bilim insanları, bu belirtinin nedenlerini araştırıyor.Daha fazla bilgi
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi bugün Londra'da açık artırmayla satılacak
Efe Öç
BBC Türkçe
Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek bugün Londra'da satışa sunulacak. Müzayedenin bir bölümünde açık artırmayı yönetecek olan William Robertson, BBC Türkçe'den Efe Öç'e tablonun öyküsünü anlattı.Daha fazla bilgi
Rusya'da bugün başlayan anayasa değişikliği referandumu neden önemli?
Eva Ontiveros
BBC Dünya Servisi
Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının önünü açan anayasa değişiklikleriyle ilgili referandumda oy verme süreci başladı. Oy verme işlemi 1 Temmuz'da sona erecek. Rusya'nın son 20 ylına damgasını vuran Putin'in siyasi yükselişi nasıl oldu? Bu referandum neden önemli?Daha fazla bilgi
Koronavirüs vakalarının arttığı Avustralya'nın Melbourne kentine 1000 asker gönderildi
Koronavirüs vakalarının arttığı Avustralya'nın en büyük ikinci kenti Melbourne'e 1000 asker gönderildi.
Askerler Victoria eyaletindeki kentte koronavirüs testleri yapılmasına ve seyahatten dönenlerin gönderildikleri otellerde karantinaya ne kadar uyulduğunu kontrol etmeye yardımcı olacak.
Victoria eyaletinde koronavirüs salgınını kontrol altına alabilmek için kapsamlı bir test programı uygulanıyor.
Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yüzlerce gönüllünün Melbourne'de evlerin kapılarını çalarak insanlardan test yaptırmalarını isteyeceğini söyledi.
Son koronavirüs salgını Avustralya'da kaygıya neden oldu. Z
ira ülkede salgın bugüne kadar büyük oranda kontrol altındaydı.
Victoria'da son olarak 33 vaka tespit edildi.
Bunun eyalette iki aydan uzun süredir tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu açıklandı.