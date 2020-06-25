Koronavirüs vakalarının arttığı Avustralya'nın Melbourne kentine 1000 asker gönderildi

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ABD’de New York, New Jersey ve Connecticut eyelet yönetimleri, koronavirüs vakalarının arttığı sekiz eyaletten gelenlerin kendilerini evlerinde 14 gün karantinaya almalarını istedi.

New York Valisi Andrew Cuomo bu eyaletleri; Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas ve Utah olarak açıkladı.

New Jersey Valisi Phil Murphy de üç eyalette halkın koronavirüs salgını yüzünden "ölüp ölüp dirildiğini" ve virüsün “bir kez daha yayılmasın istemediğini” söyledi.

ABD’nin güneyinde ve batısındaki bazı eyaletlerde son dönemde koronavirüs vakaları rekor düzeyde artmıştı.

Washington Üniversitesi’nin tahminlerine göre ABD’de Ekim ayına kadar koronavirüsten ölenlerin sayısı 180 bini bulacak. Amerikalıların yüzde 95’inin maske takması halinde bu sayı 146 binde kalacak.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi’nin son verilerine göre ABD’de koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 300 bini aştı, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 121 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD’de sağlık yetkilileri, salgınla mücadelede önümüzdeki haftaların çok kritik olacağını söylüyor.