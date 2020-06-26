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ABD'de koronavirüs vaka sayısı '20 milyona yükselmiş olabilir'
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), ülkede en az 20 milyon kişinin koronavirüse yakalanmış olabileceğini açıkladı. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ülkede vaka sayısı 2,4 milyonu aşmış, can kaybı sayısı da 124 bini geçmişti. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erkene çekildi
5 Temmuz’da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri Covid-19 tedbirleri kapsamında erkene çekildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Zehra Zümrüt Selçuk, “Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” dedi.
IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını belirten Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak” diye konuştu.
Diyarbakırlı trans bireyler anlatıyor: 'Ağır bedeller ödemek zorunda kalacağımın farkındayım'
Hatice Kamer
Diyarbakır
Diyarbakırlı bir grup LGBTİ birey, Türkiye'de ve bölgede LGBTİ birey olmanın zorluklarını BBC Türkçe'ye anlattı. Trans bireyler, meşakkatli, masraflı ve uzun zaman gerektiren bir ameliyat sürecinden geçiyor. En çok iş, barınma ve eğitimde zorluk yaşıyorlar. Hatice Kamer'in haberi.Daha fazla bilgi
İşverenler evden çalışanları nasıl denetliyor, özel hayatın gizliliği tehlikede mi?
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında dünyanın birçok bölgesinde çok sayıda insan evden çalışmaya başladı. Bu süreçte işverenlerin, çalışanların performansını takip etmesini sağlayan bazı uygulama ve programların kullanımı da arttı.Daha fazla bilgi
RTÜK Başkanı Şahin: TELE 1 TV hakkında inceleme başlatıldı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, kurulun, gazeteci Merdan Yanardağ’ın canlı yayında Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı II. Abdülhamid hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle TELE 1 TV hakkında inceleme başlattığını açıkladı
Merdan Yanardağ, II. Abdülhamid için "1908'de despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..." ifadelerini kullanmıştı.
Yanardağ, TELE 1 TV hakkında inceleme başlatılması sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fikrin ve eleştirinin karşısına, küfür ve tehditle çıkmak, tam bir zavallılıktır" dedi.
İkinci dalga nedir ve gelme ihtimali var mı?
James Gallagher
BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri
Koronavirüs salgınının bitmesine daha çok var. Bazı ülkelerde salgın hızla yayılmaya devam ederken diğer ülkelerde ise "ikinci dalga" endişesi var. BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher, ikinci dalga olasılığını uzmanlara sordu.Daha fazla bilgi
'Model ülke' İsveç, koronavirüs salgınında 'istenmeyen ülkeye' nasıl dönüştü?
Koronavirüs salgını sırasında dünyadaki birçok ülke sokağa çıkma kısıtlamalarını yürürlüğe koyarken, İsveç, hayatı normal akışında bırakan stratejisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak bu stratejinin vaka artışlarını kontrol altına alamaması üzerine bugün birçok ülke İsveç'le sınırlarını kapatmaya başladı.Daha fazla bilgi
Hüsamettin Cindoruk: AKP Demokrat Parti'nin mirasçısı değil, karşıtıdır
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Türkiye siyasi tarihinin son 70 yılının hem tanığı hem de aktörü. Cindoruk, Yassıada yargılamaları ve bu yargılamaları geçersiz kılan, hafta başında TBMM'de kabul edilen kanunu BBC Türkçe'ye yorumladı. Berza Şimşek ve Ege Tatlıcı'nın haberi.Daha fazla bilgi
ABD'de koronavirüs vaka sayısı '20 milyona çıkmış olabilir'
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), ülkede en az 20 milyon kişinin koronavirüse yakalanmış olabileceğini açıkladı.
Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ülkede vaka sayısı 2,4 milyonu aşmış, can kaybı sayısı da 124 bini geçmişti.
Texas eyaletinde vaka ve hastaneye kaldırılan hasta sayısının artması üzerine ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik plan durduruldu.
ABD'nin güneyindeki ve batısındaki bazı eyaletlerde son günlerde vaka sayısı artmıştı.
Washington Üniversitesi'nin tahminine göre ABD'de Ekim ayına kadar koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 180 bin kişi hayatını kaybedecek. Amerikalıların yüzde 95'inin maske takmaları halinde ise bu sayı 146 bine önecek.