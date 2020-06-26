ABD'de koronavirüs vaka sayısı '20 milyona yükselmiş olabilir'

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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), ülkede en az 20 milyon kişinin koronavirüse yakalanmış olabileceğini açıkladı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ülkede vaka sayısı 2,4 milyonu aşmış, can kaybı sayısı da 124 bini geçmişti.

Texas eyaletinde vaka ve hastaneye kaldırılan hasta sayısının artması üzerine ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik plan durduruldu.

ABD'nin güneyindeki ve batısındaki bazı eyaletlerde son günlerde vaka sayısı artmıştı.

Washington Üniversitesi'nin tahminine göre ABD'de Ekim ayına kadar koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 180 bin kişi hayatını kaybedecek. Amerikalıların yüzde 95'inin maske takmaları halinde ise bu sayı 146 bine önecek.