YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yerel saatle 10.15'te başladı.

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin katıldığı sınav yine yerel saatle 13.00'te sona erecek.

YKS öncesi ve sonrasında trafikte oluşabilecek yoğunluğu ve koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için, tüm Türkiye'de 9.30-15.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında İstanbul ve Ankara dahil birçok şehirde sınava girecek öğrenciler, velileri ve görevliler için toplu taşıma ücretsiz.

Yerli ve yabancı turistler kısıtlamada kapsam dışı

İçişleri Bakanlığı'nın bu hafta sonu için 18 Haziran'da yayımladığı genelgeye göre, halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış yerli ve yabancı turistlerin rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (Havaalanı, otogar, gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirlerarası yolculuklar), plajlardan yararlanmaları (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil), müze ve ören yerleri ile tarihi, kültürel, dini anıtları, ibadethaneleri türbeleri ziyaretleri ile bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanlar kısıtlamadan muaf.

YKS'nin yapılacağı okulların veya sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyeler ile buralarda çalışanlar da sokağa çıkma kısıtlamasının dışında.

28 Haziran Pazar günü de sınavın ikinci ayağı olan Alan Yeterlilik Testi yapılacağı için 81 ilde 09.30-18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.