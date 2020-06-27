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YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk ayağı başladı. Sınav sebebiyle yerel saatle 15.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İstanbul ve Ankara dahil birçok şehirde sınava giren öğrenciler, velileri ve sınav görevlilerine toplu taşıma ücretsiz. Gün boyu Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İstanbul'da tekstil atölyesinde gaz sıkışması sebebiyle meydana gelen patlamada 1 kişi öldü
Bahçelievler'de bir tekstil atölyesinde patlama meydana geldi.
İstanbul Valiliği, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlenen patlamada, yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.
Patlama saat 04.55'te Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Açıklamada, binanın üst katlarından panik halinde dışarı çıkarken hafif yaralanan 10 kişinin, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildiği belirtildi.
Yangının söndürüldüğü bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.
YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yerel saatle 10.15'te başladı.
Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin katıldığı sınav yine yerel saatle 13.00'te sona erecek.
YKS öncesi ve sonrasında trafikte oluşabilecek yoğunluğu ve koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için, tüm Türkiye'de 9.30-15.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında İstanbul ve Ankara dahil birçok şehirde sınava girecek öğrenciler, velileri ve görevliler için toplu taşıma ücretsiz.
Yerli ve yabancı turistler kısıtlamada kapsam dışı
İçişleri Bakanlığı'nın bu hafta sonu için 18 Haziran'da yayımladığı genelgeye göre, halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış yerli ve yabancı turistlerin rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (Havaalanı, otogar, gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirlerarası yolculuklar), plajlardan yararlanmaları (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil), müze ve ören yerleri ile tarihi, kültürel, dini anıtları, ibadethaneleri türbeleri ziyaretleri ile bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanlar kısıtlamadan muaf.
YKS'nin yapılacağı okulların veya sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyeler ile buralarda çalışanlar da sokağa çıkma kısıtlamasının dışında.
28 Haziran Pazar günü de sınavın ikinci ayağı olan Alan Yeterlilik Testi yapılacağı için 81 ilde 09.30-18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.