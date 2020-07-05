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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında önceki gün meydana gelen patlamaya ilişkin "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi" dedi.

Patlamada ölen 2 işçinin daha kimliği tespit edildi.

Patlamada 4 kişinin öldüğü, 114 kişinin hastanede tedavi olduğu, 3 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği açıklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında patlamanın yaşandığı fabrikanın sorumlu müdürü ve 2 ustabaşı gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Adli Tıp Kurumu'nda yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda ölen 2 işçinin Muhammet Çanakçı ve Halis Yılmaz olduğu tespit edildi.

Vali, "Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır" diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Twitter'da paylaştığı mesajda, "patlama bölgesinde 2 İş Müfettişimiz ile Teftiş Başkan Yardımcımızın incelemeleri devam ediyor" dedi.