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Sakarya Valisi: 114 hastamızı taburcu ettik, biri ağır 6 yaralı var
Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen 2 işçinin daha kimliği tespit edildi. Patlamada 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise arama çalışmalarına devam edildiği açıklanmıştı. Olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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WHO: Son 24 saatte dünyada 212 bini aşkın yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), son 24 saatte dünya genelinde 212 bini aşkın yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.
Salı günü bu rakam 189 bindi.
ABD, Brezilya ve Hindistan'da yeni vaka sayılarında artış gözleniyor.
WHO'nun durum raporunda, yeni vakaların 130 bine yakınının Kuzey ve Güney Amerika'da olduğu, orada da ABD, Brezilya ve Meksika'nın başı çektiği belirtiliyor.
Koronavirüs: Covid-19 kaynaklı can kaybı bakımından Meksika beşinci sıraya yükseldi
Latin Amerika'da koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ediyor.
Meksika'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini aştı. Sağlık Bakanlığı Cumartesi günü 523 yeni ölüm açıkladı.
Böylece Meksika can kaybı bakımından Fransa'yı geride bırakarak beşinci sıraya yükseldi.
Ülkede tespit edilen 6914 yeni vaka ile toplam vaka sayısı da 252 bini aştı.
Bolivya'da ise ülkenin en büyük kentlerinden Cochabamba'da Covid-19'dan ölenlerin gömülmesinde sorun yaşandığı, birçok ailenin sıra gelinceye dek evlerinde tabutları bekletmek zorunda kaldığı bildirildi.
Bir hafta önce ölen 62 yaşındaki bir adamın tabutunu akrabaları bekleme sürecini protesto amacıyla saatlerce sokakta tuttu.
Yetkililer, 600 bin nüfuslu kentte günde 17 ceset topladıklarını açıkladı.
Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili Vali'den açıklama: 114 hastamızı taburcu ettik, biri ağır 6 yaralı var
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında önceki gün meydana gelen patlamaya ilişkin "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi" dedi.
Patlamada ölen 2 işçinin daha kimliği tespit edildi.
Patlamada 4 kişinin öldüğü, 114 kişinin hastanede tedavi olduğu, 3 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği açıklanmıştı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında patlamanın yaşandığı fabrikanın sorumlu müdürü ve 2 ustabaşı gözaltına alındı.
DHA'da yer alan habere göre, Adli Tıp Kurumu'nda yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda ölen 2 işçinin Muhammet Çanakçı ve Halis Yılmaz olduğu tespit edildi.
Vali, "Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır" diye konuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Twitter'da paylaştığı mesajda, "patlama bölgesinde 2 İş Müfettişimiz ile Teftiş Başkan Yardımcımızın incelemeleri devam ediyor" dedi.